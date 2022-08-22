美減稅排擠外國車 傳現代汽車考慮提早美廠動工

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（中央社首爾22日綜合外電報導）美國「降低通膨法案」規定購買電動車須為境內組裝始得享受稅務優惠，韓聯社今天報導，這可能促使現代汽車提前美國電動車和電池新廠的動工日期，最快可能提前至今年。

路透社報導，現代汽車（Hyundai Motor Co）5月表示，喬治亞州新廠將在2023年初動土，俾以在2025年上半年進入商業量產，年產能估達30萬輛電動車（EV）。

不過，韓聯社引述未具名汽車產業消息人士表示，現代汽車目前正在考慮於今年稍後開始動工建造新廠，以利將商業量產提前到2024年下半年。

目前未能立即聯繫上現代汽車對此發表評論。

美國總統拜登（Joe Biden）16日簽署規模4300億美元的「降低通膨法案」，新法結束對之前72個符合資格電動車款中約七成車款的抵減稅額優惠，規定凡不在北美組裝的車輛不能享受減稅優惠。

現代汽車、起亞汽車（Kia Corp）、豐田汽車（Toyota）和其他車廠銷售的電動車因此不再符合美國抵減稅額優惠的資格。

根據一名外交部官員表示，韓國外交部長朴振上週和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通話時，對美國新法表達關切。（譯者：劉淑琴/核稿：戴雅真）1110822