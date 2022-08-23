現代汽車又爆非法雇童工 美勞工部控告供應商

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（中央社紐約22日綜合外電報導）路透社看到的聯邦法院文件顯示，美國勞工部今天指控韓國現代汽車（Hyundai Motor Co）在阿拉巴馬州的零件與供應商雇用童工，違反聯邦兒童勞動法。

根據法庭文件，勞工部表示，韓國公司SL Corp的子公司SL Alabama LLC在阿拉巴馬州亞歷山大市（Alexander City）工廠雇用未成年勞工。

勞工部6頁訴狀指出，去年11月以來，SL Alabama「多次違反」雇用童工以及16歲以下未成年人的規定。

SL Alabama在發給路透社的聲明中，承認有孩童在這座供應現代與子公司起亞（Kia）頭燈、尾燈等零件的工廠工作。SL表示，這些未成年者是由外部公司聘雇，但未透露該公司名稱。

路透社上月報導，阿拉巴馬州另1家由現代子公司「阿拉巴馬SMART」（SMART Alabama LLC）經營的零件工廠聘雇童工，當時阿拉巴馬州勞工局表示會配合聯邦調查。

現在現代汽車又爆出另1家供應商雇用童工，凸顯對這家車商美國供應鏈的勞工措施審查日益擴大。

現代汽車今晚透過電郵發布聲明表示：「不容許現代任何實體發生非法雇用情事。」

「我們制定了政策和程序，要求遵守所有地方、州和聯邦法律。」

今天與訴狀一同遞交法院的，還有政府與SL Alabama擬議的和解協議。根據協議條款，SL Alabama同意不再雇用未成年者、處分對聘雇未成年童工知情的主管、暫停與提供童工的人力公司往來。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1110823