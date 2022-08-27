中國詐騙集團在柬埔寨 逼亞洲人電話詐騙同胞

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（中央社曼谷27日綜合外電報導）「南華早報」報導，近期柬埔寨打工詐騙案件層出不窮，受害者有來自香港、台灣、泰國和馬來西亞的年輕人，手法多以在社群媒體登廣告，或透過臉書熟人介紹高薪工作。

一旦這些年輕人離家赴柬埔寨打工，就落入人蛇集團的陷阱，背負中國詐騙集團的債務，被迫欺騙同胞，若不聽命行事就要面臨被毆打，以及被賣給其他犯罪集團的風險。

專家憂心成千上萬年輕男女可能成為詐騙集團的俘虜，每天須違背意願打無數通詐騙電話。詐騙手段包括網路戀愛、高收益外匯交易和龐氏騙局，或是佯裝成警察和海關人員，騙取他人畢生積蓄。

香港當局表示，港人身陷東南亞求職騙案，總計接獲41宗報案，當中有些人仍受困柬埔寨和緬甸，但已有23人確認安全。

大多數被騙的受害者來自台灣、泰國和越南，但也有印尼人、馬來西亞人甚至肯亞人，被詐騙集團誘騙到當地工作，從事電信詐騙。

根據警方消息人士，每個詐騙網絡由少數幾名中國人監控，旗下管理數十名被關押在詐騙園區的受害者。

像是柬埔寨有多間旅館被改造成電話詐騙中心，各層樓都住著來自不同國家的人，以國內同胞作為下手目標。

「南華早報」旗下「本週亞洲」（This Week in Asia）看到的影片顯示，在位於柬埔寨施亞努市（Sihanoukville）的一處詐騙中心，有人員坐在辦公桌前打電話，周圍貼著字卡，上頭有激勵人心的口號、銷售模式腳本，以及潛在目標清單。

泰國皇家警察總部（Royal Police）副局長蘇拉切（Surachate Hakparn）說：「這些地方有武裝警衛、鐵絲網和路障，進不去也出不來。」

他負責領導打擊人口販運，自去年底以來，已從柬埔寨救出900名泰國人。

受害者可能需要好幾個月才能還清欠詐騙集團的「債務」。從柬埔寨外流的影片顯示，有數十名越南人衝出一家賭場，嘗試游泳渡河，逃離揮舞木棍追打他們的警衛。

台灣勵馨基金會移住者服務中心主任李凱莉說，對於逃出詐騙電話中心的人來說，因為他們曾同謀詐騙同胞，使得法律上的問題更加複雜。

她說：「我們必須將這些人視為受害者。他們必須活下去，所以這一路上可能觸犯法律…但這其實是人權議題。」

據警方統計，約有1萬名台灣人和泰國人在柬埔寨失蹤，被營救的越南人、馬來西亞人、印尼人和菲律賓人也多達數百人。

迫於外交壓力，柬埔寨政府表示將很快發布打擊犯罪集團的計畫，並否認官員與詐騙集團有所牽扯。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110827