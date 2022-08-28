利比亞衝突死亡人數續增 專家嘆派系鬥爭無止境

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（中央社的黎波里28日綜合外電報導）利比亞兩個敵對政府的支持者之間爆發衝突，死亡人數今天續增至32人，另有159人受傷。分析家稱，該國派系間合縱連橫變化永無止境，昨天是盟友，明天可能就成了死敵。

法新社報導，自26日晚起，武裝團體互相開火，導致幾家醫院遭到破壞，建築物失火，這是自2020年停火以來利比亞首都的黎波里（Tripoli）最嚴重的衝突。

利比亞總理德貝巴（Abdulhamid Dbeibah）和前內政部長巴夏加（Fathi Bashagha）各自領導的政府打對台，雙方支持者之間緊張情勢連續數月一再升溫。

巴夏加獲得東部大城班加西（Benghazi）軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）支持，他所領導的政府與德貝巴的政府正在爭奪這個北非國家的控制權。

德貝巴於2020年在聯合國安排下在的黎波里就任總理，巴夏加則於今年2月由東部的眾議院推舉為總理。

巴夏加起先排除使用暴力在的黎波里掌權的可能性，但後來暗示他可能會訴諸武力。

2011年，利比亞強人格達費（Moamer Kadhafi）在西方支持的暴亂中遭到推翻殺害，該國從此陷入混亂，無數武裝團體和外國勢力試圖填補權力真空。

最近這次危機，被視為中立的一些武裝團體現已轉向支持德貝巴，以阻止巴夏加進入首都的企圖。

德國柏林科學與政治基金會利比亞問題專家拉赫（Wolfram Lacher）在推特上發文稱，利比亞不斷變化的結盟是「一個永無止境的故事」。

拉赫寫道：「昨天在的黎波里戰鬥中站在同一邊的武裝團體，明天會為地盤、陣地和預算等問題起衝突。昨天支持德貝巴的派系，明天將挑戰他。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110828