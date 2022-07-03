利比亞生活惡化多地爆抗議 民眾闖國會洗劫縱火

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（中央社的黎波里2日綜合外電報導）利比亞生活條件與政治僵局惡化引爆人民怒火，抗議者走上首都的黎波里、東部班加西市街頭，甚至襲擊位於托布魯克市的國會，彼此敵對的政壇領袖面臨更多來自街頭的壓力。

利比亞歷經十年動盪，許多民眾生活貧困，且夏季高溫持續飆升。即使這個國家坐擁非洲已知最龐大的石油儲量，國民仍得承受燃料短缺，以及每天斷電長達18小時。

自從北大西洋公約組織（NATO）支持的起義在2011年推翻並殺死前獨裁者格達費（Moamer Kadhafi）後，利比亞便深陷混亂和多波衝突。

抗議民眾昨晚襲擊托布魯克市（Tobruk）的「國民代表大會」（House of Representatives），洗劫辦公室並縱火焚燒部分建物。今天托布魯克似乎恢復平靜，但有人在社群媒體號召晚間舉行更多抗議。

東部大城暨2011年起義的搖籃班加西市（Benghazi），以及位於西北部的首都的黎波里（Tripoli），也有數以千計的民眾走上街頭，高喊「我們想要燈光來工作」，還有人舉起前格達費政權的綠旗。

的黎波里昨天有數百人出面要求選舉和換人執政，並終結長期斷電問題。突如其來的騷亂擴散到國內其他區域，媒體刊登的照片顯示，撒哈拉沙漠深處的綠洲城市薩巴（Sebha）也有抗議者縱火焚燒官方建物。

當地記者表示，抗議民眾昨晚在第3大城米蘇拉塔（Misrata）放火焚燒一棟市政府建築後封鎖道路。根據當地媒體播出的影像，入夜後的黎波里多地也聚集了一些抗議者阻擋部分道路並焚燒輪胎。

聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）發布聲明表示，秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲「所有人不要採取可能破壞穩定的動作」，並敦促他們「一起來克服持續中的政治僵局」。

利比亞2020年結束最後一波重大暴力事件後，原定去年12月舉行總統和國會選舉，讓聯合國領導的和平進程告一段落。但因候選人資格爭議，以及利比亞東西部敵對權力核心對於選舉的法律基礎歧見甚深，大選並未舉行。

的黎波里政府由臨時總理德貝巴（Abdulhamid Dbeibah）領導；托布魯克市的國民代表大會與東部軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）則支持前內政部長巴夏加（Fathi Bashagha）。

瑞士日內瓦本週由聯合國居中協調的談判，盼能打破利比亞敵對機構之間的僵局，結果仍未解決重要分歧。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110703