歐盟無人機攔截船隻 移民送回利比亞遭捕虐待

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（中央社的黎波里1日綜合外電報導）人權觀察今天表示，一架歐洲聯盟（EU）無人機協助利比亞部隊攔截在地中海運載移民的船隻，這些移民之後被拖回利比亞「遭任意逮捕與虐待」。

法新社報導，人權觀察（Human Rights Watch）表示，這架由歐盟成員國馬爾他操作的無人機，在偵測駛離利比亞船隻上扮演「重要角色」，歐洲國際邊界管理署（Frontex）之後將資訊傳給利比亞海岸防衛隊。

人權觀察在聲明中說：「歐洲國際邊界管理署聲稱這種偵察行為是在救援，但這些資訊是在協助攔截船隻並將移民送回利比亞…有大量的證據顯示，利比亞有拷打與剝削移民與難民的行為。」

對於想逃離非洲南部暴力衝突，盼能到歐洲尋求避難的民眾來說，飽受戰爭蹂躪的利比亞是他們的一大跳板，歐洲國際邊界管理署支持利比亞攔截船隻的行動。

人權觀察說，歐洲國際邊界管理署的無人機似乎已在國際水域協助利比亞部隊攔截一艘船隻，但沒有知會附近的救援人員。

人權觀察表示，正在調查「從海上轉移到空中的偵察行動，如何在利比亞形成極端虐待循環」。

總部設於紐約的人權觀察表示，去年約有3萬2450人遭利比亞部隊攔截，他們之後「被拖回」利比亞「遭任意逮捕與虐待」。

聯合國專家曾表示，對在利比亞遭逮移民做出的「謀殺、奴役、拷打、監禁與性侵」行為，可能等同於構成違反人道罪。

數天前，數家媒體援引一份外洩的內部調查文件指稱，歐洲國際邊界管理署長期包庇希臘海岸警衛隊非法「逐回」移民。

在歐洲反詐欺辦公室（OLAF）據稱針對遭控的管理不當行為展開調查時，時任歐洲國際邊界管理署署長雷傑利（Fabrice Leggeri）於4月辭職。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1110802