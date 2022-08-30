更多編輯台推薦新聞：
專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理
政治

專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理

戴資穎將重返球后寶座 第6度登上世界第1
運動

戴資穎將重返球后寶座 第6度登上世界第1

FED不排除9月再升息3碼 學者：央行跟不跟進陷兩難
產經

FED不排除9月再升息3碼 學者：央行跟不跟進陷兩難

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

地方條例限制打電玩時間 日男提訴求償遭駁回

2022/8/30 18:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京30日綜合外電報導）日本香川縣政府兩年前施行「電玩條例」，規定未成年孩童每天打電玩的「合理時間」，但無設罰則。當年就讀高中的男大生認為該條例「違憲」提訴求償，今天遭地院駁回。

香川縣議會2020年3月表決通過「縣網路及電玩依存症對策條例」，規定18歲以下學童平日最多只能打60分鐘電玩，假日最多到90分鐘，創日本首例。

日本產經新聞報導，當年在香川縣就讀高中的男子（現年19歲的男大生）認為該條例已侵害憲法所保障的「幸福追求權」與「自我決定權」，讓他遭受精神上的痛苦，與母親共同向高松地方法院提訴，要求香川縣政府給予160萬日圓損害賠償，但地院法官今天認為該條例「合憲」，駁回原告提訴。

日本放送協會（NHK）報導，原告認為要打多久電玩本來就應該由自己決定，認為該條例侵害了憲法保障的自我決定權與隱私權。

高松地院承審法官天野智子今天做出判決指出，「有看法認為過度使用電玩可能造成社會生活上的問題，青少年特別容易受到影響，這種應該事前預防的社會籲請是被認可的」，判斷該條例目的具有合理性。

富士新聞網報導，法官認為，該條例並沒有對原告等人強加任何具體的權利限制，判斷該條例「合憲」，駁回男大生提訴。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1110830

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族