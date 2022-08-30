地方條例限制打電玩時間 日男提訴求償遭駁回

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（中央社東京30日綜合外電報導）日本香川縣政府兩年前施行「電玩條例」，規定未成年孩童每天打電玩的「合理時間」，但無設罰則。當年就讀高中的男大生認為該條例「違憲」提訴求償，今天遭地院駁回。

香川縣議會2020年3月表決通過「縣網路及電玩依存症對策條例」，規定18歲以下學童平日最多只能打60分鐘電玩，假日最多到90分鐘，創日本首例。

日本產經新聞報導，當年在香川縣就讀高中的男子（現年19歲的男大生）認為該條例已侵害憲法所保障的「幸福追求權」與「自我決定權」，讓他遭受精神上的痛苦，與母親共同向高松地方法院提訴，要求香川縣政府給予160萬日圓損害賠償，但地院法官今天認為該條例「合憲」，駁回原告提訴。

日本放送協會（NHK）報導，原告認為要打多久電玩本來就應該由自己決定，認為該條例侵害了憲法保障的自我決定權與隱私權。

高松地院承審法官天野智子今天做出判決指出，「有看法認為過度使用電玩可能造成社會生活上的問題，青少年特別容易受到影響，這種應該事前預防的社會籲請是被認可的」，判斷該條例目的具有合理性。

富士新聞網報導，法官認為，該條例並沒有對原告等人強加任何具體的權利限制，判斷該條例「合憲」，駁回男大生提訴。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1110830