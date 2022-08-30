伊拉克什葉派教士薩德 從不法分子到政壇頭號人物

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（中央社巴格達30日綜合外電報導）伊拉克什葉派教士薩德在美國占領該國期間，一度是個飄忽不定的不法分子，美國想捉拿他，死活不論。後來他成了伊拉克政壇的造王者（kingmaker）和最有權勢的人物。

路透社報導，儘管擁有無可匹敵的影響力，薩德（Moqtada al-Sadr）仍無法結束籌組政府的長期僵局，促使他要求國會中的「薩德運動」（Sadrist Movement）議員於6月集體辭職。

薩德昨天表示，由於政治困境難以解決，他將退出政壇並關閉薩德運動所有機構，從而增加伊拉克情勢陷入動盪的可能性。

他在推特寫道：「我特此宣布我確定引退。」他並批評其他什葉派政治領袖不聽從他的改革呼籲。

薩德堅定反對伊朗和美國，過去他退出政壇後曾經捲土重來，他擁有數百萬追隨者，影響力巨大，這些人已證明他們準備聽從他的號召走上街頭。

2003年美國率盟國入侵之前，他在伊拉克以外幾乎無人知曉。但很快他便成了反抗占領的象徵，而他的權威大多來自他的家庭背景。

薩德的父親是備受尊敬的穆罕默德．沙迪克．薩德（Mohammed Sadeq al-Sadr），他因公開批評當時的獨裁者海珊（Saddam Hussein）於1999年遭到暗殺。1980年，薩德父親的表兄弟巴克爾（Mohammed Baqir）也被海珊殺害。

華府智庫中東研究所（Middle East Institute）資深研究員史林（Randa Slim）指出，沒有這份家族遺產，薩德不可能有今天的成就。

儘管面臨風險，薩德卻從未逃離伊拉克，這與後海珊時期政府中其他有頭有臉的人物在美國入侵後才從伊朗和西方流亡歸來不同。

2006年海珊被帶到絞架處決前，旁觀目擊者曾高喊薩德的名字「穆克塔達」（Moqtada）來嘲弄他。

薩德是第一個組建什葉派民兵組織與美軍作戰的人。他領導發動兩次反美叛亂，促使五角大廈稱他的救世軍（Mehdi Army）民兵是對伊拉克安全最大的威脅。2004年，美國占領當局以薩德謀殺溫和派宗教領袖侯艾（Abdul Majid al-Khoei）為由，對他發出逮捕令，且不論死活。

不過，薩德在19年的動亂中倖存下來。他的追隨者還與伊拉克軍隊、伊斯蘭國（Islamic State）武裝分子和敵對的什葉派民兵作戰。

在伊拉克2006至2008年的宗派派系內戰中，薩德的救世軍被控組建敢死隊綁架殺害遜尼派穆斯林。2008年，薩德的長期對手、什葉派總理馬里奇（Nuri al-Maliki）出動大軍，在南部城市巴斯拉（Basra）清剿救世軍。

那一年稍後，薩德下令停止武裝行動，並宣布救世軍將轉為一個文化和社會組織，並改名為和平旅（Peace Brigades）。

接著，薩德進入伊拉克權利結構複雜的政壇，透過承諾消滅猖狂的國家貪腐而獲得更多聲望。戴著獨有頭巾的薩德自稱是被剝削階層的捍衛者，能動員大量人群走上街頭。

2016年，薩德抨擊伊拉克未能改革造成貪腐的政治制度，支持者闖入首都巴格達戒備森嚴「綠區」的國會抗議，後來在總理阿巴迪（Haider al-Abadi）提出打擊腐敗的新內閣陣容後，薩德命令徒眾結束在綠區門口的靜坐。

2018年薩德在國會選舉前重塑品牌，與共產黨和世俗派結盟。被伊朗支持的什葉派對手排擠多年後，他贏得勝利，拿下任命部會首長和公職人員的控制權。

薩德利用公眾對其前盟友伊朗的不滿，告訴德黑蘭他不會讓伊拉克被伊朗所掌控，同時還要求仍在伊拉克領土上的2500名美軍撤離。

身為唯一敢同時挑戰德黑蘭和華盛頓的什葉派領袖，薩德贏得廣大民眾支持，其中一半以上是什葉派。許多人認為伊拉克並未因政府與這兩國關係密切而受益。

伊拉克大部分什葉派政治勢力仍對薩德存疑，甚至懷有敵意。但自2018年選舉以來，他的政黨薩德運動已開始主導國家機器，在內政部、國防部和通訊部擔任要職。

2021年國會選舉薩德運動在329個席位中贏得73席，這對親伊朗的什葉派團體造成沉重打擊。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110830