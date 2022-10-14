拉希德當選伊拉克總統 終結一年政治僵局

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庫德族政治人物拉希德當選伊拉克總統，結束去年10月全國大選以來的政治僵局。（路透社）

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（中央社巴格達13日綜合外電報導）伊拉克國會今天選出庫德族政治人物拉希德（Abdul Latif Rashid）為總統，他隨即任命蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）為候任總理，結束去年10月全國大選以來一年的政治僵局。

傳統上庫德人擔任總統大致只是形式上，但國會今天選出拉希德，這是籌組伊拉克新政府關鍵的一步。

78歲的拉希德在2003年至2010年期間擔任伊拉克水資源部長。這位受過英國教育的工程師，打敗了競選第2個任期的前總統沙勒（Barham Salih）。

他邀請國會最大團體「協調架構」（Coordination Framework）提名人蘇達尼來籌組政府。現年52歲的蘇達尼曾擔任伊拉克人權部長以及勞工暨社會事務部長。蘇達尼現有30天時間來組建內閣，之後將名單提交國會批准。

今天的國會投票是今年來第4次安排選舉總統，根據軍方聲明，選前不久有9枚火箭攻擊伊拉克首都的綠區（Green Zone）周遭，造成至少10人受傷。上個月國會投票確認議長時，也發生類似的襲擊事件。

去年10月伊拉克大選，民粹主義什葉派教士薩德（Moqtada Sadr）是最大贏家，但未能獲得支持組成政府。

薩德在8月撤回所屬73名議員，並說將退出政壇，這引發了巴格達多年來最嚴重的暴力事件，當時他的支持者衝進政府大樓，並與許多獲伊朗支持並配備武裝的什葉派團體對抗。

薩德尚未宣布下一步行動。薩德過去曾有激進行動紀錄，包括與美軍作戰、退出內閣及抗議政府活動。許多人擔心他的支持者會有抗爭行動。

今天，安全人員早在巴格達各地部署檢查哨，禁止橋樑通行，也關閉各個廣場，並在一些通往防禦工事綠區的橋樑上豎起了圍牆。

依據伊拉克避免宗派衝突的權力分享制度，伊國總統是庫德族，總理是什葉派，國會議長是遜尼派。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1111014