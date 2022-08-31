歐盟外長同意暫停與俄簽證便捷化協議

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（中央社布拉格31日綜合外電報導）歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾表示，歐盟成員國外交部長今天同意全面暫停與俄羅斯簽署的簽證便捷化協議，從而增加俄羅斯公民進入歐盟的難度和花費。

波瑞爾（Josep Borrell）在布拉格為期兩天的外長會議結束後，於記者會上說：「我們同意…全面暫停歐盟-俄羅斯簽證便捷化協議（EU-Russia visa facilitation agreement）。」

他說：「這將大幅減少歐盟成員國簽發新簽證的數量，取得簽證將更困難，需要更長的時間。」

外交官員們表示，由於成員國意見分歧，歐盟外長們無法立即就全面禁止俄羅斯人旅行簽證達成一致意見。

波瑞爾稱，自7月中旬以來，俄羅斯進入鄰國的過境人數大幅增加。他說：「這已成為這些鄰國的安全風險。」「此外，我們還見到許多俄羅斯人旅行是為了休閒和購物，彷彿烏克蘭沒發生戰爭一樣。」

波瑞爾今天稍早曾呼籲爭吵不休的歐盟各國，解決他們對限制俄羅斯公民入境旅行的歧見，並表示歐洲必須保持團結以對抗莫斯科。

儘管烏克蘭一再呼籲讓一般俄羅斯人也為入侵烏國付出代價，但歐盟27個成員國對於是否應進一步對俄國人實施全面旅遊禁令存在互不相讓的分歧。

東歐和北歐國家正推動徹底禁止措施，德國和法國則警告，這樣做將產生反效果。一些東歐國家表示，如果沒達成協議，他們將自行推出簽證禁令。（譯者：楊明暐）1110831