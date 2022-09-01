馬尼拉古王城多場展覽登場 見證戰爭殘酷

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馬尼拉的西班牙殖民時期堡壘「聖地牙哥堡」近日舉辦展覽，藉由戰爭影像和實物，讓觀眾見證戰爭殘酷。圖為伊拉克白吉戰亂後，紅十字國際委員會人員在民房找到的遺留物品，攝於8月20日。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年9月1日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉1日專電）位於馬尼拉的西班牙殖民時期堡壘「聖地牙哥堡」近日舉辦「銘記第二次世界大戰」及「城市戰」等展覽，盼藉由戰爭影像和實物，讓觀眾見證戰爭殘酷，避免任何戰事再度發生。

聖地牙哥堡（Fort Santiago）位於馬尼拉著名景點「西班牙王城」（Intramuros）內，是西班牙殖民者統治菲律賓時期所興建，用於抵禦外敵。

美國和日本統治菲律賓期間，聖地牙哥堡也成為殖民者軍事總部。二戰馬尼拉戰役後，美軍在聖地牙哥堡地牢發現遭日軍囚禁約600名菲律賓人遺體。

「銘記第二次世界大戰」展覽由菲律賓二戰紀念基金會主辦，展出史學家荷西（Ricardo T. Jose）和二戰專家費雷多（Anthony S. Feredo）收藏的菲律賓二戰期間罕見照片。「城市戰」展覽由紅十字國際委員會（ICRC）和瑞士駐菲大使館舉辦，展出伊拉克及菲律賓馬拉韋市（Marawi）和三寶顏市（Zamboanga）戰亂後遺留物品。

在「銘記第二次世界大戰」展覽現場，菲律賓戰時遺產協會成員身著二戰時期軍裝束並手持槍械，讓觀眾一睹戰時軍人模樣，並回答民眾對二戰歷史、軍服和武器的疑問。

二戰研究者保羅（Paul）來自澳洲，研究主題包括位於馬尼拉灣口的軍事要塞柯里幾多島（Corregidor）和造成至少10萬平民喪生的馬尼拉戰役。

保羅的父親在1945年馬尼拉戰役後來到菲律賓參戰。保羅告訴中央社：「（馬尼拉戰役）是一段令人震驚的歷史，很多人不了解它實際上有多駭人聽聞和悲慘。戰爭沒有榮耀可言。領土擴張沒有榮耀可言。無論從哪個面向看，馬尼拉戰役都是一場悲劇。」

菲律賓戰時遺產協會會長安東尼奧（Dan Antonio）說，他們不僅研究二戰史料，也到戰場遺跡體驗二戰軍人生活，並身著軍服出席相關活動。

他表示：「我們跟其他致力於保存戰時記憶的基金會合作。我們是活的展覽品。人們可以直接看到戰時哪些人或物是重要的。」

安東尼奧認為，應提高人們對二戰的了解與認識。「人們必須從過去記取教訓，以明智地決定未來要怎麼走。戰爭很可怕，我們不希望它在我們這一代或未來任何一個世代發生。」

菲律賓戰時遺產協會成員安傑羅（Cordoba Roberto Angelo）希望透過展覽增進人們認識二戰。「它可以告訴大家戰爭是醜陋的，藉由展示曾發生的事件，我們才不會遺忘，可以從過去的錯誤吸取教訓。」

「城市戰」展品包括伊拉克房屋廢墟找到的面目全非娃娃、三寶顏市一所學校嚴重毀損的課桌，還有受馬拉韋市戰亂影響的孩童繪畫。

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紅十字國際委員會公關主任馬拉吉特（Rachel Malaguit）說，城市在戰亂中成為廢墟，房屋、基礎設施、學校、民眾生計和文化遺產被毀，人們流離失所，孩子無法如常受教育。城市需要許多年才能從衝突中重建。

她表示，展覽通常透過軍事鏡頭、地圖、軍服和武器來講述戰爭，但「我們想透過屬於平民的日常物品來講述戰爭—他們的故事值得被講述，因為他們的生活被戰爭永遠改變了」。（編輯：黃自強/韋樞）1110901

位馬尼拉景點「西班牙王城」內的聖地牙哥堡，是西班牙殖民者為抵禦外敵所興建。二戰馬尼拉戰役後，美軍在聖地牙哥堡地牢發現遭日軍囚禁約600名菲律賓人遺體。圖為地牢遺跡，攝於8月20日。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年9月1日