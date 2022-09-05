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北約加強東翼部署 百名德軍抵立陶宛

2022/9/5 09:43
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（中央社立陶宛克萊佩達4日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭後，德國承諾增派兵力至北大西洋公約組織（NATO）東翼，今天約有100名德國士兵抵達立陶宛。

法新社報導，他們將組成一個新旅的指揮單位，一旅通常由約4000名士兵組成。

軍旅指揮官納芮特（Christian Nawrat）說：「我們在這裡向東翼盟友傳達的訊息是：我們將致力確保安全。」

他又說，指揮部隊將永駐立陶宛，而戰鬥部隊將會參與他們的演習。

一名德國高階軍官表示，第一次演習可能會在10月舉行。

在立陶宛領導北約戰鬥群的德國，已經在立陶宛部署了大約1500名德國士兵。

「波羅的海三小國」愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛擔心，俄羅斯若在俄烏戰爭中獲勝，自己恐成俄羅斯的下個目標。3國如今都是歐洲聯盟（EU）和北約成員國。

自俄烏衝突爆發以來，他們便要求北約增派部隊，並建立軍旅以取代現有部隊單位。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）6月表示，德國已準備好在立陶宛部署更多部隊，「以建立一支強大戰鬥旅，既能發揮恫嚇作用又能抵禦侵略」。

近年來北約加強東翼部署，特別是自俄羅斯2014年兼併克里米亞（Crimea ）後。2017年，北約將4個多國戰鬥群部署到波羅的海三小國和波蘭。

俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭後，北約已決定在保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞和斯洛伐克建立4個新的戰鬥群。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110905

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