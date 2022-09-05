以色列軍方：女記者阿克萊很可能死於以軍槍下

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（中央社耶路撒冷5日綜合外電報導）以色列軍方今天表示，巴勒斯坦裔美國記者阿克萊（Shireen Abu Akleh）「很有可能」被誤認為是好戰分子，而遭到一名以色列士兵開槍射殺。

法新社報導，以色列軍方對阿克萊5月11日死亡的最終調查報告稱：「阿克萊女士很有可能在以色列國防軍（IDF）朝著被認定為武裝巴勒斯坦槍手的嫌疑人開槍時，遭意外擊中。」

以色列軍方數月來堅稱，無法確定這位知名的半島電視台（Al Jazeera）記者在約旦河西岸遇害時，其致命槍擊的來源。以軍先前宣稱可能是武裝分子開火，如今才承認很可能是以軍所為。

一名以色列高級軍官說：「我們的結論是，無法明確認定她是被哪次槍擊所殺，但她被一名未認出她是記者的以色列國防軍士兵誤擊的可能性較高。」

阿克萊在5月11日當天以軍的行動中頭部中彈時，身穿有「記者」（Press）字樣的防彈背心和戴著頭盔。

以色列軍方的調查報告出爐後，阿克萊的家人發布新聞稿稱，以色列「拒絕為這名記者遭到謀殺負責」，「我們仍深受傷害、沮喪和失望」，呼籲美國進行「可信的」調查。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110905