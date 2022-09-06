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印度噴鼻式COVID-19疫苗 獲批准緊急使用

2022/9/6 20:32（9/6 21:04 更新）
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印度衛生部6日宣布，印度巴拉特生物科技國際公司研發的噴鼻式COVID-19疫苗，已獲印度中央藥物標準控制局批准供緊急狀況下使用。（圖取自巴拉特生技網頁bharatbiotech.com）
印度衛生部6日宣布，印度巴拉特生物科技國際公司研發的噴鼻式COVID-19疫苗，已獲印度中央藥物標準控制局批准供緊急狀況下使用。（圖取自巴拉特生技網頁bharatbiotech.com）
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（中央社記者林行健新德里6日專電）印度衛生部今天宣布，印度巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech）研發的噴鼻式COVID-19疫苗，已獲印度中央藥物標準控制局（CDSCO）批准供緊急狀況下使用。

印度衛生部長曼達維亞（Mansukh Mandaviya）下午在推特說，巴拉特生物科技國際公司製造的ChAd36-SARS-CoV-S重組型噴鼻式COVID-19疫苗，已獲CDSCO批准在緊急狀況下，有限制地供18歲以上族群使用。

根據推文，這是一種黑猩猩腺病毒載體（Chimpanzee Adenovirus Vectored）疫苗。

曼達維亞讚揚，這項進展將進一步強化印度對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的集體努力。

印度媒體6月時曾披露，噴鼻式COVID-19疫苗已經完成第3期臨床實驗，如果通過審核並上市，將成為全球第一個得到臨床證明的噴鼻式疫苗。

巴拉特生技稍早也表示，它已就噴鼻式COVID-19疫苗完成兩種不同的測試，一種是作為基礎劑（primary dose）使用，另一種是作為加強劑（booster dose）使用，實驗對象未出現副作用。

根據巴拉特生技的網站，噴鼻式疫苗可激發廣泛的免疫反應，包括誘導免疫球蛋白G（IgG）和黏膜免疫球蛋白A（IgA）等抗體的產生和T細胞反應，在鼻黏膜的病毒感染區製造免疫反應，阻擋COVID-19的感染及傳播。（編輯：韋樞）1110906

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