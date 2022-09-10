愛情海不平靜 希臘記者嘆在「敵方」難跑新聞

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希臘電視台Open TV記者薩哈拉其在土耳其工作15年，報導受到衝突兩造高度關注，她下筆如走鋼索，盡可能保持中立及客觀。（薩哈拉其提供）中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡傳真 111年9月10日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡10日專電）希臘及土耳其長期交惡，使在土耳其主跑政治新聞的薩哈拉其挫折如山，從官員難以接觸，到下筆如履薄冰，無數阻擾讓同業難以想像。15來渴望了解「敵方」是她持續在伊斯坦堡一隅報導的驅動力。

「我來自與土耳其發生衝突的國家，與希臘相關的資訊相當難取得，土耳其官員對希臘記者持懷疑態度，更不會輕易與我交談，比起其他國家的記者，我必須更費勁才能妥善地向希臘民眾傳達這裡的資訊」，希臘電視台Open TV記者薩哈拉其（Maria Zaharaki）今天對中央社說道。

希臘及土耳其數十年來紛擾不斷，近期希臘幾乎天天出動戰機攔截土耳其軍機，並時常模擬空戰爆發，滿滿台海既視感。薩哈拉其認為，長年敵意主導兩國的政治，如今雙邊對抗升級，一度稍稍緩解的敵意又起，土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）一句「時機來臨時，我們會於某夜突襲」，更激化雙邊緊張。

身為在「敵方」的記者，薩哈拉其的報導，受到衝突兩造高度關注，她下筆如走鋼索，盡可能保持中立及客觀，時時思考闡述角度、報導後續效應。解釋新聞事件及國家聲明意涵，更得考量更多幽微細節，拿捏不易。

薩哈拉其上工日都必須解釋土耳其方的發言，及評估土耳其最終是否會對希臘採取侵略行動，有時也受訪解釋希臘立場，這一切都讓她感到希、土糾結的荒謬。兩國爭端無從緩解，薩哈拉其感覺卡在兩道高牆間，新聞工作因此難上加難，「有時甚至毫無意義」。

除了追獵新聞的挑戰性，渴望第一線洞悉「他者」，是薩哈拉其持續在土耳其跑新聞的動力，她也將無偏差地向希臘民眾提供土耳其新聞視為使命。土耳其一言一行牽動希臘，了解鄰國，才能予以相稱回應。

希、土緊張，可一路追溯至鄂圖曼土耳其帝國對希臘的統治。鄂圖曼帝國1453年攻陷東羅馬帝國首都君士坦丁堡後，占領希臘大陸及大部分希臘島嶼，期間徵收重稅，不時傳出駭人暴行。希臘人1821年發起獨立戰爭，造成雙邊逾萬人死亡，在在為希、土埋下跨世紀恩怨的遠因。

土耳其1974年為賽普勒斯（Cyprus）與希臘兵戎相見，但1980年代接受希臘重返北約，之後希臘卻在土耳其申請加入歐洲聯盟（EU）時背刺。自1999年成為候選國後，與土耳其入盟談判幾乎停滯。

兩國對東地中海海上邊界、愛琴海若干島嶼所有權存在分歧，也因專屬經濟區（EEZ）及大陸棚定界認定不一時有齟齬。希臘方盼訴諸國際仲裁，但土耳其非聯合國海洋法公約（UNCLOS）的締約國，紛爭更難解。

近年東地中海發現天然氣，使能源高度仰賴進口的土耳其更積極探勘。2020年夏季，土耳其在希臘和賽普勒斯主張的專屬經濟區進行能源探勘，導致局勢升溫，引發海軍對峙。艾爾段近來連日砲轟希臘於靠近土耳其的愛琴海島嶼強化軍事設施，並與帶威脅說，「時機來臨時，我們會於某夜突然出手」、「我們的耐心有限」。

希、土雖然失和多年，仍偶見解凍跡象，1999年8 月，土耳其伊茲密特（Izmit）發生地震，造成嚴重死傷，希臘救援隊率先趕赴現場。一個月後，雅典遭強震襲擊，土耳其也迅速馳援。在土耳其工作的希臘業者菲力皮迪斯（Andonis Filippidis）認為，兩國一定有辦法往前走。

菲力皮迪斯2000年來土耳其發展，一轉眼已20多年，期間未與任何土耳其人有任何互動上的不愉快，但是他也強調，土耳其民眾對希臘或希臘人的觀感依社會階層、教育程度、出身、及受外界刺激程度不一。

與菲力皮迪斯往來的土耳其人多較具西方思維，清楚他的希臘背景，希土爭議，以及身為希臘人對他的意義，「打交道沒有問題」。不過，即使土耳其雖了解希臘的今昔，「他們永遠不會忘記，希臘曾是鄂圖曼土耳其帝國的一部分」。

了解彼此立場不同，菲力皮迪斯避免談論政治，土耳其人也不願多碰觸，話題多停留在個人層面、日常生活或業務。他對中央社表示，要成為朋友。有時需要更深入地表達自己。但是在土耳其，對話總是有些保留。

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菲力皮迪斯的祖先於土耳其黑海一代生活逾千年，1919年至1922年希、土交戰後被迫遷離，家族卻從未失去與「故土」的聯繫，生活方式、價值觀也與黑海一帶的土耳其人相似，「唯一的區別是我們是基督徒，他們是穆斯林」。

他說，希臘人永遠是土耳其的一部分，土耳其處處可見希臘歷史痕跡，這樣的聯繫將兩國牽綁，是必須使用的最重要橋樑。理解與接納彼此歷史背景，雙邊就有辦法，也一定要前進。（編輯：高照芬）1110910