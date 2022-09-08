土耳其嗆突襲 希臘致函歐洲盟友籲勿讓戰事再起

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡8日專電）世仇希臘及土耳其緊張再次升溫，土耳其總統艾爾段一度嗆將夜間突襲，希臘外長致函盟友表示，希臘「目前正經歷多年來最糟時期」，如果歐洲無法使土耳其停止恫嚇，恐將面臨另一場烏克蘭局勢的風險。

艾爾段（Tayyip Erdogan）近日砲轟希臘於靠近土耳其的愛琴海島嶼強化軍事設施，並語帶威脅說，「時機來臨時，我們會於某夜突然出手」，6日更放話「我們的耐心有限」。

政治新聞網站Politico報導，希臘外長鄧迪亞斯（Nikos Dendias）本週稍早致函北大西洋公約組織（NATO）、聯合國（UN）及歐洲聯盟（EU），抱怨艾爾段的言論「無端而起、無法令人接受，是對希臘及希臘人民的污辱」，並要求這些組織譴責土耳其行為。

鄧迪亞斯雖未明指俄烏戰事，但他寫道：「如果不及時處理或低估事態的嚴重性，我們就有可能再次目睹當前在我們這塊大陸其他地點發生的情況」。

希臘抨擊艾爾段這番話無論在本質或語調上都是「公開威脅」。鄧迪亞斯表示，「土耳其的態度是破壞北約團結及凝聚力的原因，於危機當下削弱北約南翼」。他也提到，希臘「目前正經歷多年來最糟的時期」。

圖為希臘外交部長鄧迪亞斯。（圖取自twitter.com/NikosDendias）

希臘及土耳其恩怨可一路追溯至鄂圖曼土耳其帝國對希臘長達400年的統治。愛琴海發現石油後，雙方爭端加劇，加上在海上邊界、能源、愛琴海諸島地位及賽普勒斯分治等議題的矛盾，兩國多年對立如今成為更難解的結。

2020年夏季，土耳其在希臘和賽普勒斯主張的專屬經濟區進行能源探勘，導致局勢升溫，引發海軍對峙。土耳其指控希臘違反國際協議，對愛琴海諸島進行軍事化。希臘2021年10月更新與美國的共同防衛合作協議時，允許美軍進入重要基地，也令土耳其怒不可遏。

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同年5月，艾爾段指控希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）遊說美國不要出售武器給土耳其，隨後切斷與希臘的對話，雙邊軍事挑釁自此增加，東地中海局勢更不平靜。

歐盟5日對艾爾段的言論表示憂心，美國國務院也稱他這番話「沒有益處」，並重申希臘對愛琴海諸島（Aegean islands）的主權「無可爭議」。土耳其1日曾致函歐盟、北約及聯合國，指責希臘在愛琴海從事「非法行動」，還提出「最大要求」。（編輯：韋樞）1110908