前推特資安主管國會作證 有利馬斯克放棄併購案

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）推特（Twitter）股東同意馬斯克以440億美元收購的交易案時，對外揭發推特問題的前資安主管扎特科今天在美國國會作證時指出，這個社群媒體無視他曾向公司提出的安全警告。

法新社報導，儘管身家億萬的馬斯克（Elon Musk）企圖退出併購案，但推特股東做出的決定為這宗交易清除路障。推特已訴諸司法迫使馬斯克完成收購，不過分析師表示，推特下個月開庭時，扎特科（Peiter Zatko）證詞將對他的前東家造成更大的壓力。

扎特科原是一名稱為Mudge的知名駭客，他在聯邦參議院聽證中表示：「我今天在此，是因為推特領導階層誤導大眾、議員、監管者，甚至是自家公司董事。」

他說，在他2020年底擔任推特資安主管至今年1月遭解雇期間，他試圖警告管理階層慎防駭客攻擊或數據遭竊的安全漏洞，但無濟於事。

扎特科在參院司法委員會開場時指出：「他們不知道擁有什麼數據、存放何處，或數據來自何處。所以，不令人意外的是，他們無法保護數據安全。」

扎特科作證指出，他曾向執行團隊提供公司出現問題的具體證據，且「一再示警」。

他表示：「說白了，推特領導階層無視其工程人員，因為領導階層主要成員欠缺理解問題嚴重性的能力。」

「然而更重要的是，他們因主管獎勵報酬而將利潤置於安全之上。」

扎特科今年8月對美國媒體爆料，對特斯拉（Tesla）執行長馬斯克而言時機絕佳，因馬斯克已藉此當成他放棄這宗440億美元交易的部分理由。

馬斯克稱推特上機器人帳號氾濫，是他放棄這宗交易的理由之一；推特則提告迫使他完成併購，這起官司訂10月17日開庭。

路透社報導，美國聯邦參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）今天在參院聽證期間表示，聯邦調查局（FBI）曾警告推特至少1名中國特務針對推特蒐集數據，引發外國干預有影響力社群媒體的新疑慮。

扎特科說，一些推特員工擔心中國政府將能夠蒐集這家社群媒體的用戶數據。

推特之前因資安鬆懈飽受批評，其中最值得注意的是在2000年時，若干10多歲駭客掌控數十名知名用戶帳號，包括美國總統歐巴馬經驗證的個人資料。

在今天作證時，扎特科提起一則路透社報導，內容詳述管理團隊部分成員想要極大化中國市場廣告主的廣告營收機會，其他成員則擔心在地緣緊張升高之際，在中國做生意將讓推特面臨風險，導致雙方起爭執。

扎特科指出：「這是公司內部的一大難題。」他表示，由於這個外國市場的廣告營收成長最快，推特不願離開中國。

他說，在遭公司解雇前的一週，他知道FBI告訴推特，中華人民共和國國家安全部的一名特務是推特員工。

這名中國特務是否仍在推特工作，目前還無法釐清。

推特未立即就扎特科證詞和參院聽證置評。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1110914