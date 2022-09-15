美鐵路工會醞釀大罷工 拜登政府急介入

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（中央社紐約14日綜合外電報導）美國政府今天力求避免美國貨運鐵路工人本週末發起會惡化通膨的大罷工，總統拜登不排除行政措施介入確保工作環境；罷工恐使旅行和供應鏈在11月期中選舉前大亂。

「紐約時報」報導，拜登和經濟幕僚團隊已介入各大鐵路公司與各工會間的最後談判；勞資雙方在時間安排和病假問題僵持，勞工團體堅持員工必須有無薪病假，但鐵路公司一直不願給。

由於預計罷工成真機率不低，美國鐵路公司（Amtrak）表示將從15日起取消所有長途客運列車，以免造成可能的旅客滯留。

美國有近1/3貨運透過鐵路運輸，僅次於卡車貨運。代表美、墨和加拿大主要鐵運的美洲鐵路協會（The Association of American Railroads）估計，全美鐵路服務中斷恐導致每天有7000多班列車無法發出，每天經損超過20億美元。

鐵路工人罷工會加劇仍令美國頭疼的港口擁塞狀況，全部貨運壓力會轉到卡車業者身上，為後者帶來新麻煩，卡車貨運業已然抱怨找不到足夠司機。貨運配送恐出現新的障礙嚇壞飽嘗嚴重通膨壓力的白宮。

白宮官員不會詳述拜登經濟團隊討論哪些解套辦法的細節，暫時也不清楚拜登可以動用何種權力介入大多為民間公司的勞資紛爭，只知官員正制訂應變方案，以盡量減少罷工對關鍵的物流衝擊。

紐時研判拜登可情商國會的民主黨領袖通過立法，延長期限給勞資雙方更大緩衝期，或強迫勞資雙方接受今夏拜登成立的一個緊急委員會上月提出的建議版本，共體時艱。

法新社報導，勞資雙方都有需趕在16日大限前達成協議的壓力。除美國鐵路公司已取消客運列車，農民和零售商警告供應鏈將大亂，呼籲國會在必要時出手干預。

包括聯合太平洋公司（Union Pacific）、波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）旗下柏林頓北方聖塔菲鐵路公司（BNSF）及諾福克南方公司（Norfolk Southern）在內的鐵路業者，必須在16日零時前與代表約6萬名員工、堅不妥協的3個工會達成協議。

協商重點在於休假和病假規定，員工抱怨時因人力短缺，他們不得不長時間工作。

鐵路業者已提供大幅加薪。但在12個工會中，有3個堅持要爭取更好工作條件，這3工會代表攸關11萬5000名工人中的半數。代表資方談判的全國貨運商協商委員會（NCCC）今天說，12個工會裡目前只有代表1萬1000多的2個工會對協議買單。

路透社報導，勞資專家指出COVID-19疫情爆發讓工會獲得大眾與勞工的支持大增；當時負責基礎民生運作的勞工冒著染疫風險確保貨運流通，而獲得巨額利潤的卻是雇主。

總統拜登2天前尋求調停爭端，鐵路貨運業者和主要代表列車長的2個工會今天被叫到華府的勞工部會談。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）告訴媒體，鐵路貨運系統停擺「對我國經濟和人民來說是不可接受的結果，各方都必須努力避免這種情況發生。」（譯者：李佩珊、陳亦偉）1110915