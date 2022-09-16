駐印處與印度國際學校簽約 延續華語教學合作

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（中央社記者林行健新德里16日專電）駐印度代表處教育組今天與印度首都德里的拉姆賈斯國際學校（Ramjas International School）簽署合作備忘錄，延續在中小學國際教育與華語教學等領域的合作。

續約儀式在拉姆賈斯國際學校會議室舉行，由駐印度代表處教育組組長陳立穎與學校執行董事潘特（Rachna Pant）代表雙方簽字，駐印度副代表謝柏輝與拉姆賈斯基金會董事長古普塔（Raj Nath Gupta）等人見證。

謝柏輝致詞時首先秀了幾句印地語，並讚揚這項合作是加強台印度教育合作的里程碑，期許雙方持續擴大教育交流計畫。

他也介紹台灣的教育及整體環境，歡迎印度學生赴台就讀大學或深造。

潘特說，與台灣合作不僅是為了讓下一代學習更多知識，更是要學習台灣人的工作態度、組織能力、協調能力與待人處世的軟實力，這些都是未來世代面臨未知工作形態時，必須具備的技能。

駐印度代表處教育組與拉賈姆斯國際學校自2019年底即已開始合作，2020年選派華語教師前往授課，歷經現場教學、疫情期間線上教學、現又恢復實體教學，由台灣教師黃婉亭授課，課程受到學生歡迎。

目前拉賈姆斯國際學校有500多位師生一起上華語課。今天的續約儀式上，印度音樂老師哈爾西姆蘭（Harsimran）用中文清唱「月亮代表我的心」，表達對於這項合作的肯定與支持。

兩位家長會代表也表示了解台灣與中國的不同，很高興可以和台灣繼續合作。

教育部推動中小學國際教育2.0計畫，在印度受到許多學校歡迎，已舉辦多場視訊交流，拉賈姆斯國際學校更是與台北市泰北高中、文化國小、台中市大甲高中以及科博館已經進行數次交流活動。

陳立穎表示，這當中也是倚賴台灣教育中心在學校發揮功能，華語教師居中扮演重要角色。

教育組預估，明年度可望鼓勵更多原本計劃赴歐美深造的印度學生，轉向台灣的大學就讀，因此認為這項續約對於推廣台灣華語教育及吸引印度學生赴台，具有重要意義。（編輯：周永捷）1110916