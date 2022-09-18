烏克蘭：約370萬公噸農產品已依穀物協議出港
2022/9/18 19:54
（中央社基輔18日綜合外電報導）烏克蘭海港在聯合國（UN）與土耳其斡旋下，取得解除封鎖的協議後，烏國基礎建設部今天表示，總計已有165艘船舶依據協議，載著370萬公噸的農產品離開烏克蘭。
路透社報導，烏克蘭基礎建設部還說，今天將有10艘船舶載運16萬9300公噸的農產品，離開烏國的黑海（Black Sea）港口。
基礎建設部透過聲明表示：「上午10時，已有8艘船舶離開大敖德薩（Great Odesa）港口，另有兩艘船正等候有利條件出港。」
俄羅斯2月24日入侵烏克蘭並封鎖其黑海港口後，烏克蘭穀物出口量暴跌，使得全球糧價上漲，令人擔心非洲和中東會缺糧。
烏克蘭是全球重要穀物生產暨出口國，戰前每個月運出多達600萬公噸的穀物。
莫斯科和基輔政府在7月22日分別簽署協議，3座黑海港口據此重新開放。基礎建設部曾表示，這些港口每月能裝載並運離100至150艘貨船至海外。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1110918
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