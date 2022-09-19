香港人懷念英女王 追憶殖民時期的自由與法治

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英國駐港總領事館外被花海淹沒，市民難得可以掛上英國國旗，表達懷念昔日殖民管治時期的香港。（受訪者提供）中央社記者陳沛冰台北傳真 111年9月19日

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（中央社記者陳沛冰台北19日電）很多人不明白，為何不少香港人對英國女王逝世如此難過，到西敏廳瞻仰英女王靈柩的港人說，懷念女王就像懷念昔日香港有自由有制度的黃金時代，可惜香港與英女王已死。

2021年移民英國的海倫（Helen）接受中央社電訪時說，15日排隊6小時進入西敏廳瞻仰女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）靈柩，也到白金漢宮（Buckingham Palace）前獻花悼念。

她說，在綿延不絕的人潮中大家都沒有抱怨，而是互相照顧，分享水及食物，令她懷念昔日在香港參加遊行的情景，大家為了同一個信念，不管烈日當空汗流浹背，還下著大雨全身濕透，最少有表達意見的自由。

海倫說，踏進西敏廳的一刻有點激動，西敏廳既華麗又莊嚴，瀰漫著一片寂靜與哀痛，除了飲泣聲及拭淚聲外，完全靜默無聲。

民眾緩緩繞著女王的靈柩走，她對著靈柩鞠躬，對女王作最後致敬說：「我想代表香港人多謝你，曾經給予香港這麼好的發展。」

她說自己出生於70年代，在殖民地時期的香港長大，就像一出生已認識女王，當時香港很多地方都掛上女王的肖像，錢幣也是女王頭像。

剛巧今年6月英國慶祝女王登基70週年，有機會重溫英女王的生平，令她對這位「事頭婆」（即老闆娘意思，港人慣用來稱呼英女王）的印象更深刻，「她是整個英國及皇室的定海神針。」

海倫不諱言自己「戀殖」（眷戀殖民地時代），「英國在香港建立很好的法治及制度，令香港經濟起飛，但1997年後，尤其最近10年香港制度崩壞，充滿人治，英國以前留下來的好東西慢慢消失了，覺得很感慨。」

她直言，現在香港環境惡劣，加深她思念英女王之情，「懷念英女王就像懷念昔日香港的黃金時代，有自由，有制度。香港死了，現在連英女王也死了，真是一個時代的終結。」

她相信，在香港這麼多人排隊進入英國駐港總領事館道別女王，是反映了香港人對現狀的不滿，「是找個管道表達不滿。」

而在香港的英國駐港總領事館外，幾乎被花海淹沒。門外貼滿市民帶來的女王肖像、女王與「柏靈頓熊」（Paddington Bear）手牽手走向遠方的畫像，甚至是港人自製的心意卡。

其中一張心意卡寫上「Thank you Ma'am to do everything for Hong Kong. You are a （the） best Queen in the world!」（感謝你為香港做的一切，你是這世上最好的女王。）

過去數天，即使是攝氏30多度高溫，也無阻數千人排隊進入領事館向女王吊唁。

港人Horatio在15日下午也到領事館向女王獻花，他向中央社說，「女王在我的心中就像家中長輩，令人感到安穩。雖然明知道她年事已高，總會有離開的一天，但始終還是捨不得。」

他覺得心中的鬱悶悲傷，要走出來和其他市民一同獻花才能紓解。

Horatio說，1997年黛安娜王妃（Princess Diana）逝世時，他還是小學生，對事件所知不多，直到中學從報章及歷史書才多點了解女王，肯定她憑著個人的魅力、勇氣和謙卑，維繫王室的威信及尊嚴，以及英國在國際間的影響力。

在Horatio心目中，這位「事頭婆」是香港英治時期的精神領袖，雖然當時香港總督由英女王委任，市民無權過問，「25年過去了，到底是以前被選中的人比較為市民著想，還是現在被選中的人較為市民著想呢？」

他慨嘆，「當無法直斥其非，我們只能夠一邊借花獻佛，另一邊懷古傷今。」

他相信，在天上的英女王，會像在靈柩上的王冠， 一直閃耀這個世界。（編輯：唐佩君）1110919

香港民眾Horatio 9月15日到英國駐香港總領事館門獻花，當時領事館外一片花海，反映不少港人對英女王懷念之情。（受訪者提供）中央社記者陳沛冰台北傳真 111年9月19日

香港市民近日在英國駐港總領事館門外，以蠟燭組成英文字「R.I.P」（安息）來悼念英女王。（受訪者提供）中央社記者陳沛冰台北傳真 111年9月19日

香港民眾海倫9月15日在倫敦排隊6小時，才能進入西敏廳瞻仰英女王靈柩，她說過程中想起以往在香港遊行的景況，大家沒有抱怨，互相照顧。（受訪者提供）中央社記者陳沛冰台北傳真 111年9月19日

在香港有市民畫下英女王及其愛狗，並寫上「感謝英女王對香港所做的一切」，放在英國駐港總領事館門外悼念。（受訪者提供） 中央社記者陳沛冰台北傳真 111年9月19日

近期不少港人帶著英國女王伊麗莎白二世的畫像，張貼在英國駐港總領事館門外表達懷念。（受訪者提供）中央社記者陳沛冰台北傳真 111年9月19日