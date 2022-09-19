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美國航艦雷根號將訪韓國 2018年以來首見

2022/9/19 20:44（9/19 21:31 更新）
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美國和韓國官員19日指出，美國航空母艦雷根號（圖）本週將訪問韓國，相隔約4年來首度參加美韓聯合軍事演習。（圖取自facebook.com/ussronaldreagan）
美國和韓國官員19日指出，美國航空母艦雷根號（圖）本週將訪問韓國，相隔約4年來首度參加美韓聯合軍事演習。（圖取自facebook.com/ussronaldreagan）
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（中央社首爾19日綜合外電報導）美國和韓國官員今天指出，美國航空母艦雷根號本週將訪問韓國，相隔約4年來首度參加美韓聯合軍事演習，兩個同盟尋求部署美國核能力「戰略資產」以嚇阻北韓。

路透社報導，韓國海軍在聲明中指出，雷根號

雷根號（USS Ronald Reagan CVN-76）小檔案

  • 艦級：尼米茲級核子動力航空母艦
  • 服役：2003年7月12日至今
  • 規格：長333公尺、時速達56公里，排水量10.2萬噸，甲板面積1800平方公尺，相當於3個足球場大，可容納80多架飛機、搭載5400名乘員
  • 隸屬：美國太平洋艦隊第7艦隊
  • 母港：日本神奈川縣橫須賀市（2014年開始）
  • 命名：以美國第40任總統雷根（Ronald Reagan）命名
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（USS Ronald Reagan）23日將抵達韓國南部釜山巿的海軍基地。

聲明稱：「透過聯合演習，兩國海軍計劃加強軍事整備，展現韓國－美國同盟致力朝鮮半島和平穩定的堅定決心。」

北韓曾經譴責美軍部署和聯合軍演，認為那是對戰爭進行預演，也是華府和首爾敵意政策的證據。

這是自從2018年以來美國航空母艦首度訪韓。當年因為致力從外交上與北韓接觸，美韓縮減諸多聯合軍事活動。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情又進一步限制演習活動，直到韓國總統尹錫悅今年恢復諸多聯合演習和其他軍力展示，對北韓發出警告。在之前的談判未能說服平壤結束核武和飛彈計畫後，北韓今年稍早進行的飛彈試射次數創下紀錄。

觀察家認為平壤似乎也準備恢復自從2017年以來首見的核試爆。

雷根號4月曾經部署在韓國和日本之間海域，為2017年以來首見。雷根號當時參加與日本間的聯合軍演。雷根號及其打擊群這次將和韓軍進行演訓。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1110919

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