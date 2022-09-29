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川普：第三次世界大戰 可能因台灣或烏克蘭爆發

2022/9/29 02:12
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國媒體報導，美國前總統川普昨天警告，第三次世界大戰可能因為烏克蘭或台灣而爆發，俄羅斯總統蒲亭威脅要動用核武，目前是「非常糟糕及危險的時刻」。

「紐約郵報」（New York Post）報導，川普（Donald Trump）接受美國77 WABC廣播電台訪問時，主持人卡齊瑪提迪斯（John Catsimatidis）問及：「是什麼讓您徹夜難眠？」

川普說：「我認為我們最終可能陷入第三次世界大戰，發生在烏克蘭的可怕事情恐再上演。」

此外，川普還說：「正如你知道的，看起來這將會發生在中國與台灣之間，你看得到那裡正發生什麼事。」

英國媒體指出，川普對於可能發生第三次世界大戰的預測，是基於俄羅斯與烏克蘭自今年2月起爆發的戰爭，以及國際上對島國台灣及其對中國自主權問題日益加劇的爭執。

對於蒲亭（Vladimir Putin）上週誓言「將盡一切手段保護俄羅斯及我國人民」，川普指稱：「由於核威力，我認為我們目前可能處於多年來最危險時刻。」（譯者：陳正健）1110929

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