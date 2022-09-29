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攻頂世界第8高峰後失蹤 美知名登山家遺體尋獲

2022/9/29 08:43（9/29 08:56 更新）
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知名滑雪登山家尼爾森（圖）遺體29日尋獲，她曾在24小時內成功攻頂世界最高峰聖母峰和毗連的世界第4高峰洛茲峰。（圖取自instagram.com/hilareenelson）
知名滑雪登山家尼爾森（圖）遺體29日尋獲，她曾在24小時內成功攻頂世界最高峰聖母峰和毗連的世界第4高峰洛茲峰。（圖取自instagram.com/hilareenelson）
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（中央社加德滿都29日綜合外電報導）美國知名滑雪登山家尼爾森（Hilaree Nelson）26日攻頂尼泊爾喜馬拉雅山脈馬納斯魯峰後失蹤，遺體今天尋獲。

美聯社報導，49歲的尼爾森26日與男友莫里森（Jim Morrison）成功登頂世界第8高峰馬納斯魯峰（Manaslu）後滑雪下山，但不慎墜落。她的遺體已由直升機送到加德滿都的醫院，醫師預定進行解剖。

尼爾森失蹤後，搜救人員26日和27日搜尋未果，昨天才發現她的遺體。尼爾森來自科羅拉多州，莫里森則是加州人，兩人都是極限滑雪家。

尼爾森生涯橫跨20年，在贊助商The North Face官網的個人介紹中，形容她是「同世代成績最豐碩的滑雪登山家」。

2012年，尼爾森在24小時內成功攻頂世界最高峰聖母峰（Everest）和毗連的世界第4高峰洛茲峰（Lhotse），為女性第一人。

6年後尼爾森再度攀上洛茲峰，並且首次從峰頂滑雪下山，這項壯舉讓她抱回國家地理年度冒險家獎（National Geographic Adventurer of the Year）。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1110929

尼爾森
攻頂世界第8高峰後出意外 知名美滑雪登山家失蹤
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