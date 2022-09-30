奧班政府熱情擁抱華為 匈牙利成歐盟防中破口

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者田習如台北30日電）遭到美國聯手多個歐洲國家抵制的中國電信科技龍頭華為，27日在匈牙利得到了溫暖，其外長直言將「堅決對抗阻擋華為在匈牙利發展的國際壓力」。高調親中的奧班政府讓北京找到了直通歐盟的方便門。

雖然歐盟並未採取禁用華為5G通信設備的一致政策，但英國、法國、捷克、荷蘭等多個歐洲國家都已採取排除華為全部或部分設備的立場。尤其，與中國經貿往來需提高警覺已是歐洲主流思想，匈牙利的逆流而行倍受矚目。

政治新聞網站Politico報導，華為27日在匈牙利首都布達佩斯舉辦「歐洲創新日」活動，推銷它在數位、綠能和電信上的成果，包括匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）及多名國會議員都出席支持，西亞爾托更在致詞時多次提到華為和中國企業是匈牙利的「夥伴」。

「匈牙利要吸引更多中國投資，因為如果這些投資不來匈牙利，就會到其他國家。」他說。

華為10月將在法國舉辦同樣主題的活動，但致詞名單上沒有政治要人，與匈牙利政壇的熱情形成鮮明對比。

匈牙利政府不但曾反對歐盟提出譴責中國侵害人權的聯合公報，也是參加中國「一帶一路」計畫的第一個歐盟成員國。

不過，據捷克學者馬杜拉（Tamas Matura）在華府智庫「歐洲政策分析中心」（Center for European Policy Analysis）撰文分析，匈牙利政府10多年來一直想提高對中國出口，但到2020年中國市場占匈牙利出口比重只從2010年的1.6%增加到1.7%，中國在匈牙利的直接投資（FDI）也只占4%。

同時，匈牙利民間也不像政府那麼親中，2017年歐盟「歐洲氣壓計」（Eurobarometer）民調中，匈牙利對中國反感和好感的比例是5:4。皮尤研究中心（Pew Research Center）最新調查也顯示52%匈牙利人對中國觀感達「最不喜歡」程度。

即便如此，馬杜拉認為匈牙利總理奧班（Viktor Orban）將中共的經濟成就和統治模式當作典範，因此相較中共宣傳體系大費資源在許多歐洲國家影響輿論，但在匈牙利反而不必花太多力氣。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除了直言匈牙利無視國際壓力也要與中國往來，西亞爾托還在中共官媒中國環球電視網（CGTN）的專訪中批評歐洲議會（European Parliament）「是一個笑話」。歐洲議會20日通過決議認定匈牙利「不再是完全民主的國家」，歐盟執委會（European Commission）也提議凍結對匈牙利的撥款，以懲罰奧班治下讓民主倒退。

在匈牙利與歐盟的關係日趨緊張，而歐盟對中國關係日趨謹慎下，奧班政府的親中雖為北京打開了進入歐盟市場的方便門，但北京應該也明白，經由匈牙利這條路其實走不到歐洲的權力核心區。（編輯：高照芬）1110930