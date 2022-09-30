新加坡鬆綁室內口罩令 近日確診案例增近4成

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（中央社記者侯姿瑩新加坡30日專電）新加坡鬆綁室內口罩令至今約一個月。衛生部今天表示，近期每日新增確診案例上升，主要因為感染Omicron亞型變異株BA.2.75的案例變多；BA.2.75更廣泛傳播與放寬口罩令等因素有關。

衛生部發布新聞稿表示，過去幾天觀察到新加坡每日新增COVID-19確診案例較前一週增加35%至40%，也就是每天多增加了900至1000起案例。不過，目前未有跡象顯示案例增加導致更多重症病例出現，也未嚴重衝擊醫療體系。

衛生部指出，近期疫情變化包括重複感染率由9月初的6%上升至這週的10%，但這只占新增案例的一小部分，並非近期確診案例增加的主要原因。

另外，衛生部表示，新加坡最近感染BA.2.75的案例有所上升，約占每天新增案例的1/4。

衛生部說，BA.2.75已出現一段時間，包括澳洲、中國、歐洲、印度、馬來西亞及美國都有案例。BA.2.75目前在新加坡更廣泛傳播，主要因為鬆綁口罩規定、社交活動及聚會等，「這最可能是案例增加的主要原因」。

衛生部表示，目前未有證據顯示感染BA.2.75會導致病情加重。「我們預期未來幾週會出現更多案例，也會持續密切關注情況」。

新加坡今年4月開始實施戶外不強制戴口罩措施，疫情保持穩定之際，自8月底起，進一步鬆綁室內口罩令，只有在醫療機構及搭乘地鐵、公車等大眾運輸工具時才強制戴口罩。

目前新加坡已解除大部分防疫措施。衛生部建議，民眾若到人潮擁擠的場所或與高風險族群接觸時，仍應戴口罩。

據衛生部統計，新加坡今天新增3715起確診案例，再添一起死亡案例，全國累計190萬7907人確診，其中1618人病故。疫苗覆蓋率部分，星國92%人口已完整接種，79%人口接種追加劑。

依最新統計數據，新加坡人口約564萬。（編輯：黃自強）1110930