更多編輯台推薦新聞：
跟團出國旅遊要打疫苗嗎？在海外確診怎麼辦？QA一次看
生活

跟團出國旅遊要打疫苗嗎？在海外確診怎麼辦？QA一次看

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

北溪天然氣管線疑遭人為破壞 外媒分析一次看
國際

北溪天然氣管線疑遭人為破壞 外媒分析一次看

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿
生活

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

中國籍貨船越南外海求救 12人食物中毒死亡

2022/10/1 15:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內1日專電）一艘中國籍貨船發生食物中毒事件，昨天下午在越南外海求救。越南救援單位表示，貨船上載有21名中國籍船員，迄今已12人死亡，另有9人送醫治療，其中3人情況危急。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南昆島（Con Dao）邊防派出所表示，昨天下午2時30分接獲直升機降落在昆島的消息，相關單位指出，Wuzhou 8號中國籍貨船在昆島63海里附近需要救援。

救援單位指出，Wuzhou 8號載有21名船員，船員均為中國籍，眾人食物中毒，救援隊到場時已有10人死亡，另外11人被直升機送往搶救，但一人在途中死亡，另一人被送往昆島軍醫中心後不治，其餘9人正在昆島縣醫院治療。

昆島軍醫中心昨晚指出，這9名送醫治療者中，6人身體狀況恢復穩定，另3人情況危急。

Wuzhou 8號貨船代理公司經理陳晉利（Tran Tan Loi）表示：「根據船長的說法，船員食物中毒。食物是船上的，但不知道是什麼食物。」

船員表示，食物皆由廚師準備，9月29日下午5時30分，大家吃飯時有魚也有菜，當晚10時至11時之間，大家開始拉肚子、嘔吐直至深夜。

報導指出，Wuzhou 8號船身長225公尺、寬32公尺，載著木薯片，9月27日晚間7時離開泰國，原本預計8月10日返抵中國連雲港。（編輯：高照芬）1111001

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族