中國籍貨船越南外海求救 12人食物中毒死亡

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（中央社記者陳家倫河內1日專電）一艘中國籍貨船發生食物中毒事件，昨天下午在越南外海求救。越南救援單位表示，貨船上載有21名中國籍船員，迄今已12人死亡，另有9人送醫治療，其中3人情況危急。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南昆島（Con Dao）邊防派出所表示，昨天下午2時30分接獲直升機降落在昆島的消息，相關單位指出，Wuzhou 8號中國籍貨船在昆島63海里附近需要救援。

救援單位指出，Wuzhou 8號載有21名船員，船員均為中國籍，眾人食物中毒，救援隊到場時已有10人死亡，另外11人被直升機送往搶救，但一人在途中死亡，另一人被送往昆島軍醫中心後不治，其餘9人正在昆島縣醫院治療。

昆島軍醫中心昨晚指出，這9名送醫治療者中，6人身體狀況恢復穩定，另3人情況危急。

Wuzhou 8號貨船代理公司經理陳晉利（Tran Tan Loi）表示：「根據船長的說法，船員食物中毒。食物是船上的，但不知道是什麼食物。」

船員表示，食物皆由廚師準備，9月29日下午5時30分，大家吃飯時有魚也有菜，當晚10時至11時之間，大家開始拉肚子、嘔吐直至深夜。

報導指出，Wuzhou 8號船身長225公尺、寬32公尺，載著木薯片，9月27日晚間7時離開泰國，原本預計8月10日返抵中國連雲港。（編輯：高照芬）1111001