美國內布拉斯加州車禍6人全死 iPhone偵測撞擊報警呼救

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美國內布拉斯加州首府林肯市2日發生一輛汽車撞樹的死亡車禍，車上6人全數身亡。警方說，是車上的人所用iPhone手機自動報警呼救。（圖取自Apple YouTube頻道網頁youtube.com）

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（中央社內布拉斯加州林肯3日綜合外電報導）美國內布拉斯加州首府林肯市昨天發生一起車禍，一輛汽車撞樹造成車上6名年輕乘客全數身亡。警方說，是車上的人所用iPhone手機自動報警呼救，才知道發生意外。

美聯社報導，警方表示，這起事故凌晨2時過後發生在林肯市（Lincoln）的州議會大廈以東近5公里處，肇事本田（Honda）Accord汽車內的5名男子當場死亡，包括22歲的駕駛和另2名同年出生的男子、以及1名21歲和1名23歲的男子。另有1名24歲女性乘客傷勢嚴重，被送往醫院後死亡。

警方說，事故發生的原因還在調查，不過通報這起車禍的是一支iPhone手機。手機偵測到車禍撞擊後，在主人沒有反應報案的情況下，自動發出警示呼救。

林肯市警局助理局長莫羅（Michon Morrow）說，印象中這是林肯市近來最嚴重的車禍。

調查人員至昨天下午都還未找到目擊者，增加調查的難度。莫羅說，需要花一些時間來確認事發原因，警方正研判所有可能原因，包括酒駕、超速或分心駕駛。（譯者：張欣瑜/核稿：林治平）1111003