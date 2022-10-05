北韓試射 日本判斷無掉落領土領海之虞未攔截

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（中央社東京5日綜合外電報導）北韓10月4日試射的一枚彈道飛彈飛越日本青森縣上空，日本政府防衛省判斷無掉落日本領土及領海之虞，所以未基於自衛隊法進行飛彈攔截。

日本時事通信社報導，不過，即使北韓試射彈道飛彈不會對日本帶來危害，只要該枚飛彈有可能掉落在日本同盟國美國領土的話，日本是可以基於安全保障關聯法行使「集體自衛權」，使用飛彈攔截系統擊落該枚飛彈。

日本自衛隊法規定的「破壞措施命令」，指的是為因應試射或事態驟變造成彈道飛彈來襲，有可能掉落在日本領土或領海的情況，防衛大臣可在獲首相同意下，命令自衛隊進行飛彈攔截。

由於這道命令可以預先發布，所以在日本周邊海域由配備神盾作戰系統的日本海上自衛隊艦艇、地面上由愛國者三型防空攔截飛彈（PAC-3）分別肩負常態性警戒。若有必要，也可能在公海上空進行飛彈攔截。

日本政府消息人士透露，美國衛星所探測到飛彈試射的早期預警情報，會經由駐日美軍司令部等單位通知防衛省，然後由航空自衛隊的雷達及神盾艦進行飛彈追蹤。

面對北韓這次試射，應該是由日本靠日本海側的幾處雷達，跟神盾艦一同進行飛彈軌道的分析及追蹤，最後由掌握所有情報的航空自衛隊航空總隊，做出該枚彈道飛彈不致掉落在日本境內的判斷。

北韓這次試射的中程彈道飛彈飛行距離約4600公里、最高高度達約1000公里，射程涵蓋了美軍戰略轟炸機基地所在的關島。

如果飛彈朝關島及美軍印太司令部所在的夏威夷發射，有對日本安全保障帶來重大影響的明顯危險的話，作為自衛措施可以認定屬「存立（存在而成立）危機事態」，自衛隊就可能行使有限集體自衛權進行飛彈攔截。

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防衛省相關人士示警說，雖說北韓為避免跟美國發生武力衝突，有可能規劃一條巧妙的彈道飛彈飛行路徑，「但不是沒有失控的可能性」。

另外，日美共同研發的增程型標準3型（SM-3 Block IIA）飛彈，可針對高度超過1000公里的彈道飛彈進行攔截，預計2023年3月前可到貨，防衛省接下來將依序配備在部署於橫須賀等海上自衛隊基地的4艘神盾艦上。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1111005