年會在即 IMF總裁籲全球齊力避免現況變新常態

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）在經濟反覆遭受衝擊，推升全球衰退風險之際，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天敦促全球政策制定者一致行動，以避免現況變成新常態。

法新社報導，喬治艾娃在IMF下週年會登場前發表演說。她表示，「藉由處理最緊迫的挑戰來穩定全球經濟」至關重要，這些挑戰包括居高不下的通貨膨脹率。

喬治艾娃說，政策制定者必須一起行動，「以避免這個高度脆弱的時期演變成一種危險的『新常態』」。

但她警告過程會很難受。她也承認，若各國央行太過激進平抑物價壓力，可能引發「延續很久的」經濟下行。

超過180個國家的財長與央行總裁下週將齊聚華盛頓，這會是尚無COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的2019年以來，IMF與世界銀行（World Bank）首場全面性面對面會議。

目前全球經濟正處於艱難時刻，雖然疫情大致上已控制下來，但飆漲的物價和升高的利率恐將震撼全球、扼殺剛萌生的經濟復甦。

但喬治艾娃表示，大國央行在抗通膨戰役中縮手仍嫌太早。通膨率已來到40年來的最高點。

喬治艾娃接受法新社專訪時說，通膨「仍舊頑強、還在持續」。

「做得不夠的風險大於做過頭。它們（大國央行）顯然必須做得更多，必須堅持到底。」（譯者：楊昭彥）1111007