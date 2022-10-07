日本擴大對孩童注射疫苗 6個月以上可接種

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（中央社記者楊明珠東京7日專電）日本厚生勞動省（衛生福利部）今天決定，6個月大至4歲的幼童從24日起可免費接種COVID-19疫苗，這將是日本政府首度針對5歲以下幼童施打COVID-19疫苗。

日本放送協會（NHK）報導，針對孩童施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，厚勞省5日批准美國輝瑞製藥（Pfizer）所研發的疫苗對出生6個月大到4歲的幼童施打，這項決定今天獲得由專家組成的政府分科會認可，因此訂出方針，出生6個月大至4歲的幼童可免費接受公家單位所進行的疫苗接種。

在經過必要的手續後，預定本月24日起實施疫苗接種，計畫到11月下旬為止，將分送總數700萬劑的疫苗給地方自治體（都道府縣市村町等）。

到目前為止，日本接種疫苗的對象年齡因疫苗種類有別，莫德納（Moderna）及諾瓦瓦克斯（Novavax）所研發的疫苗以12歲以上、輝瑞研發的疫苗以5歲以上為接種對象。

孩童施打疫苗劑量是成人的1/10，需接種3劑。相隔3週，接種第2劑後，至少需隔8週才接種第3劑。接種疫苗的方法，厚勞省規定將在小兒科診所等進行個別接種。（編輯：陳惠珍）1111007