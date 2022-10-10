烏克蘭首都戰火再起 基輔大學周邊遭飛彈攻擊

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（中央社基輔10日綜合外電報導）烏克蘭首都基輔數個月以來相對寧靜，卻在今天清晨被接連兩起爆炸聲打破；影像畫面顯示，陣陣濃煙竄向天際。

美聯社記者表示，可以聽到顯然是被飛彈攻擊引發的爆炸聲響。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）回報，爆炸發生在基輔的舍甫琴科區（Shevchenko）。這個地區位於基輔市中心，許多歷史建築及多棟政府建築物坐落於此。

烏克蘭議員瓦西蓮科（Lesia Vasylenko）在推特發布的照片顯示，至少有一處爆炸發生於市中心的國立基輔大學（Kyiv National University）主要建物附近。

基輔緊急救難單位發言人告訴美聯社，爆炸造成人員傷亡，救難人員目前正在不同地區展開搶救。

死傷人數目前不明。

路透社報導，烏克蘭西部利維夫（Lviv）、特諾皮爾（Ternopil）、日托米爾（Zhytomyr）以及中部第聶伯羅（Dnipro）亦傳出爆炸聲。

俄烏最近的交戰聚焦於克里米亞以北的地區，包括札波羅熱市（Zaporizhzhia），8日晚間俄軍從占領的札波羅熱地區連夜發射6枚飛彈攻擊札波羅熱市。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天才指控克里米亞大橋（Crimean Bridge）爆炸是烏克蘭特種部隊發動的「恐怖主義行為」。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1111010