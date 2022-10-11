印度關切俄烏戰事升級 籲回歸外交與對話

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（中央社記者林行健新德里11日專電）俄羅斯軍方10日朝烏克蘭境內發射75枚飛彈，在烏國首都基輔等地至少造成11死、64傷。印度外交部對此表示「深切關切」，重申相關各方應回歸外交與對話手段解決爭議。

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）昨天傍晚發表聲明說：「印度對於烏克蘭戰事加劇感到深切關切，包括針對基礎設施的攻擊以及平民的死亡。」

巴格奇重申，戰爭升級不符合任何人的利益，呼籲相關方面立即停火，並儘快回歸「外交及對話」手段解決爭議，而印度隨時可支持降低衝突的相關努力。

此外，聲明也說，印度自俄烏戰爭開打以來，即維持一貫立場，也就是全球秩序應以聯合國憲章、國際法以及尊重所有國家主權及領土完整等原則作為支柱。

烏克蘭軍方昨天表示，俄羅斯軍隊朝烏克蘭發射至少75枚飛彈，鎖定首都基輔和烏國南部、西部城市。其中，基輔遭遇的一次攻擊就造成至少10死、60傷，而各地累計至少11死64傷。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）則說，俄國發動飛彈攻擊，是為了報復烏國炸毀克里米亞大橋（Crimean Bridge）的「恐怖主義行為」。

自從冷戰時期開始，印度就與當時的蘇聯有密切的軍事合作關係。蘇聯解體後，印度與俄羅斯延續了這樣的關係，並形容彼此為「特別的戰略夥伴」。

因此，自俄烏開戰以來，印度一直試圖在莫斯科與烏克蘭之間維持中立，不願與西方國家共同譴責及制裁俄羅斯，在許多有關制裁或譴責俄羅斯的聯合國表決上，印度都投棄權票。

印度總理莫迪上個月在烏茲別克出席上海合作組織峰會時，當面向蒲亭表示當今已不是戰爭的時代，應透過對話及外交手段解決歧見。（編輯：周永捷）1111011