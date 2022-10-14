英相特拉斯傳擬放棄減稅案 財相從華府提早返國

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（中央社倫敦/華盛頓14日綜合外電報導）英國財政大臣夸騰聽聞首相特拉斯正考慮政策大轉彎，取消備受爭議「迷你預算案」的更多內容，因此趕緊縮短本週在華盛頓的全球財長會議行程，匆匆返回英國。

路透社報導，夸騰（Kwasi Kwarteng）向華府記者證實，他要提早返回倫敦，但沒有提供進一步細節。熟悉內情的消息人士稱，夸騰計劃返國，和同僚共同制定他的中期預算計畫案。

夸騰預料將於31日公布這項預算案及獨立財政預估，他原本在華盛頓參加20國集團（G20）財長會議，以及國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）的年度會議。

夸騰3週前公布預算案引發金融市場動盪，迫使英國央行「英格蘭銀行」（Bank of England）介入平穩，近日有媒體報導臆測，特拉斯（Liz Truss）可能會政策大轉彎，調整預算案。受到重創的英鎊匯率與公債都因這項消息獲得提振。

天空新聞網（Sky News）引述消息來源報導，唐寧街正在討論是否要取消預算案的部分內容。

「太陽報」（The Sun）報導則稱，特拉斯考慮在明年4月上調企業稅。她在爭取首相大位時曾承諾不會加稅，矢言要擺脫傳統經濟政策。

夸騰離開華盛頓之前，昨天接受英國廣播公司（BBC）訪問時頻頻被詢問，企業稅政策會出現變動的報導是否準確，夸騰的回答是自己正專注於他的經濟提振計畫。

他說，「我們的立場不變。如同我本週稍早所說，我會在10月31日提出中期財政方案，屆時會有更多細節」。

特拉斯在自己所屬的保守黨內面臨巨大壓力，要求改變她力推的430億英鎊無資金支援減稅計畫。民調顯示，她的支持度直線下滑，投資人對於公共財政可能受到的衝擊感到卻步。

儘管特拉斯才上台一個多月，成為脫歐公投以來，英國6年內第4位首相，但已經有若干國會議員在衡量是否應該換人。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1111014