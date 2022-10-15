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白俄總統提醒：俄羅斯持有核武 西方別逼到牆角

2022/10/15 21:34
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（中央社明斯克14日綜合外電報導）白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）今天提醒烏克蘭和西方國家，不要將白俄盟邦俄羅斯逼到牆角。他還說，莫斯科持有核子武器，不是沒有原因的。

根據白俄羅斯國家通訊社發布的節錄片段，魯卡申柯接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時表示：「最重要的一件事，別把你的對話方或甚至你的對手逼入牆角。所以你不應該跨越這些線，如同俄羅斯人所說的這些紅線。你不能越線。」

路透社報導，自從俄羅斯軍隊在烏克蘭戰場節節敗退，戰爭態勢轉向有利於基輔，西方國家便日益擔憂，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）可能會訴諸核武。

魯卡申柯受訪時提到核子武器，他說：「任何武器的創造都有目的…俄羅斯已經清楚概述自身立場：神不許俄羅斯聯邦的領土受到攻擊；一旦發生這種情況，俄國可在必要時動用所有種類的武器。」

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儘管魯卡申柯對於蒲亭的軍事決定無權置喙，但他的這番言論，凸顯出俄烏戰爭進入第8個月尾聲時，東西方之間的緊張情勢又更加緊繃。

白俄羅斯在政治和經濟上都依賴俄國。蒲亭的支持幫助了魯卡申柯度過2020年大規模挺民主示威運動挑戰。當時魯卡申柯大力鎮壓抗議行動，所有主要的白俄羅斯反對派人物若非身陷囹圄，就是被迫流亡海外。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1111015

魯卡申柯
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