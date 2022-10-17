傳英上百議員醞釀逼宮 擬本週拉首相特拉斯下台
（中央社倫敦16日綜合外電報導）「每日郵報」報導，英國國會議員本週將試圖將首相特拉斯（Liz Truss）趕下台，不過當局警告，此舉可能引發大選。
特拉斯小檔案
全名：瑪麗．伊麗莎白．特拉斯（Mary Elizabeth Truss）
學歷：牛津大學學士（領域：哲學、政治、經濟）
從政經歷：
- 2006年當選大倫敦地區格林威治市議員
- 2010年當選國會議員
- 2012-2014年：教育部政務次官
- 2014-2016年：環境大臣
- 2016-2017年：司法大臣
- 2017-2019年：財政部首席秘書（財政部第3號人物）
- 2019-2021年：國際貿易大臣
- 2021年~：外交大臣
台灣相關重要發言：
2022年4月27日倫敦金融城市長官邸年度外交政策演說：英國及其北大西洋公約組織（NATO）盟友應確保台灣等民主政體具備足夠的自我防衛能力。
「歐洲－大西洋」及「印度－太平洋」兩個區域的安全都重要，北約必須具備全球視野、拓展國際夥伴網絡，做好應對全球威脅的準備。
2022年5月7日（第二次世界大戰歐洲終戰勝利前夕、俄羅斯5月9日紀念「勝利日」前兩天）在德、法等歐洲國家媒體發表專文：英國正擴展全球聯盟，以捍衛主權和法治原則。為確保自身安全，歐洲必須看得更遠，因此英國正深化與日本、印度和澳洲等盟友的防衛合作，以確保印太區域安全，「我們必須協助世界各地的人自我防衛抵禦侵略及惡意行徑，包括西巴爾幹半島國家、摩爾多瓦和台灣」。
2022年6月28日國會外交委員會：面對俄羅斯可能侵略烏克蘭，英國與盟友當時應更早採取必要行動，提早供應烏克蘭防衛性武器，「我們必須汲取教訓，用在台灣上」，不可一廂情願期待局勢不會惡化。
2022年6月29日北約峰會小組會議：中國正密切關注烏克蘭情勢，且確實有可能因為作出錯誤結論而嚴重誤判、侵略台灣，英國及盟友必須慎思對俄羅斯侵略行為的回應。
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的戰略誤判導致俄烏戰爭爆發，因此自由世界必須共同努力協助確保台灣具備自我防衛能力，並一致強調維護台灣海峽和平穩定的重要性。英國致力確保台灣能有意義參與國際組織，並力圖強化與台灣的經貿連結，硬實力與經濟層面的安全必須兼顧。
路透社報導，英國自2016年公投決定脫離歐洲聯盟以來，已失去了3位首相，如今又陷入政治危機。
每日郵報報導說，國會議員將敦促布雷迪告訴特拉斯「她的時間到了」，或是改變政黨規定，允許立即對她的領導權進行信任投票。
報導還說，布雷迪據說反對此舉，認為特拉斯與新任財政大臣韓特（Jeremy Hunt）應該獲得於本月31日在預算中提出經濟策略的機會。
另外，「泰晤士報」（The Times）報導，部分國會議員已秘密討論取代特拉斯的新領袖人選。
特拉斯先前競選時承諾減稅後，上個月剛贏得保守黨黨魁選舉，但在撤銷減稅計畫的關鍵部分後，個人仕途面臨考驗。
這場混亂使得黨內不滿情緒升高。民調顯示保守黨支持度落後在野的工黨（Labour Party）。
美聯社報導，特拉斯才上任短短6週，她的自由主義經濟政策引發了金融危機、央行緊急干預、多次政策「髮夾彎」以及換掉財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng），由長期盟友韓特本月14日接任。
報導說，特拉斯名義上仍是首相，但政府的權力已轉移到韓特身上。韓特先前示意在本月31日發表中期預算計畫時，打算將她的經濟計畫中剩餘的大部分都取消。他曾表示，英國將需要增加稅收和削減公共開支，以恢復政府的財政信譽。
不過，韓特今天堅稱「首相主導一切」。
韓特告訴英國廣播公司（BBC）：「她有在聽，有在改變。她一直願意做政治上最困難的事，那就是改變方針。」（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1111017
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