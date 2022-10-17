統一教因安倍遇刺案再受關注 日相岸田下令調查

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天下令調查統一教。前首相安倍晉三遇刺案凶嫌山上徹也的母親是教友，因迷信而破產，據報導山下不滿安倍協助推展該教而引發殺機，此案使統一教再次受關注。

法新社報導，岸田今天告訴日本國會，統一教及其相關團體中有「許多受害者」，這些人士發現自己陷入貧困，或面臨家庭破裂。

他還稱，「為幫助他們所做的努力仍然不夠」，因此「政府將基於宗教法人法，行使權利調查這個教會」。

岸田表示，政府還希望採取其他措施，例如加強「防止兒童受虐的倡議，並在教育及求職上幫助這些宗教信徒的後代」。

統一教由韓國人文鮮明在母國創立，正式名稱為「世界和平統一家庭聯合會」，部分美國媒體有時稱統一教信眾為「文信徒」（Moonies）。

統一教再度成為焦點，是因為據報導安倍遇刺案凶嫌山上的犯案動機是憎恨該團體。統一教被控施壓信徒巨額捐款，且因為成員對孩童的不當行為遭到指責。

據報導，山上對統一教心懷怨恨，稱該教會令其母親破產，並指責安倍協助推展這個宗教團體。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1111017