史特拉斯堡機場擬買中國安檢設備 歐盟議員抗議

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（中央社巴黎18日綜合外電報導）據路透社掌握的消息，3名歐洲議會議員共同撰寫的一封信件指出，法國史特拉斯堡機場要採購中國「同方威視」製造的行李掃描設備，令部分歐盟議員產生安全疑慮。

路透社報導，3名歐洲議會議員致函史特拉斯堡（Strasbourg）地方官員，呼籲撤回採購合約「直到獨立調查結果」出爐，確認中國同方威視公司（Nuctech）不存在間諜風險。

格魯特胡斯（Bart Groothuis）、洛瓦索（Nathalie Loiseau）、包瑞翰（Reinhard Bütikofer）等3名歐洲議會議員在信中寫道：「同方威視的快速發展，引發民眾對於我們在邊境安檢系統採用中國科技的擔憂」，並列出有多名歐洲議員和歐盟執行委員會成員共同關注此事件。

史特拉斯堡是歐洲議會（European Parliament）、歐洲理事會（Council of Europe）及歐洲人權法院（European Court of Human Rights）的官方據點。

格魯特胡斯在電子郵件中告訴路透社：「我主要擔心的不是這些中國產品的後門程式，因為任何軟體更新都可能有此問題，而是擔憂2017年中國國家情報法中，對於中國國有企業的約束感到擔憂。」

他表示：「史特拉斯堡機場將依賴中國國民提供創新、維護和技術支援。」格魯特胡斯是復興歐洲（Renew Europe）黨團成員，也是荷蘭國防部前網路安全專家。

格魯特胡斯表示，這封信已於10月10日寄出。

屬於中國部分國有企業的「同方威視」沒有回應置評要求；法國史特拉斯堡地區首長席瓦利（Josiane Chevalier）的發言人也沒有回應。

同方威視的技術包括用於港口和機場的X光掃描裝置和感測器，這家公司已於2020年被美國商務部工業暨安全局（Bureau of Industry and Security）列入黑名單。（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1111018