日本石川縣疑颳龍捲風 部分建物受損無人傷亡

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本石川縣加賀地方今天受到冷鋒影響，大氣狀態十分不穩定，甚至突然出現疑似龍捲風的暴風，造成金澤市內部分建物及電線受損，所幸無人傷亡。

日本放送協會（NHK）報導，石川縣今天大氣狀態受冷鋒影響十分不穩定，日本氣象廳下午2時25分發布「加賀地方疑似出現龍捲風等暴風」。

位於靠近金澤港的金澤市大野町一處紀念館，在下午1時30分左右因風勢突然增強，導致入口處外的戶外走廊玻璃屋頂破裂掉落一地。

該紀念館館長佐藤文夫說，聽到突如其來的聲響到外面查看，就看到像是白煙般的旋渦；雖然玻璃破裂受損，但幸好來參觀的遊客無人受傷，讓人暫時鬆口氣。

另外，金澤市五郎島町有建物鐵皮屋頂被掀起掉落地面，也有電線被吹斷，消防單位已派員前往當地確認受損狀況。

警方與消防單位表示，截至下午4時止，尚未接獲石川縣內有人因強風受傷。金澤地方氣象台人員明天將赴現場，詳細調查今天的強風是否為龍捲風。

讀賣新聞報導，今天下午1時15分左右，金澤市金澤港內的海上疑似出現龍捲風般的暴風，部分建物屋頂因而受損。

從金澤港的郵輪碼頭可以看到龍捲狀的雲在海上移動，且是在降雨變強後馬上出現。金澤地方氣象台暫時推測今天突然颳起的暴風是龍捲風。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1111023