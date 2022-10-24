埃及COP27峰會高度維安 社運人士憂參與恐受限

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（中央社開羅24日綜合外電報導）聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）下月將在埃及高度維安的紅海度假勝地夏姆錫克登場，進出受嚴格限制，部分知名社運人士表示，此舉將限制公民社會參與。

路透社報導，COP27將於11月6日至18日在夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）舉行，這是自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施鬆綁後，首次召開聯合國年度氣候峰會。

環保人士將此視為對氣候變遷發出警報，並施壓政府採取行動的重要活動。

然而他們表示，這次在埃及要像過去那樣透過集會和抗議活動來表達關切將更具挑戰性。基本上，埃及禁止公眾示威，當局廣泛打壓政治異議分子，社運人士難以在不違法的情況下從事活動。

對社運人士限發許可證和出席徽章，特別是對來自較貧窮國家的社運人士，也是以往聯合國氣候峰會受到詬病的爭議點之一。

埃及只有一個取得永久認可參加這項年度峰會的非政府組織。埃及表示，公民社會的參與是優先事項，並已發放僅對COP27有效的一年期入場許可，讓包括35個埃及團體在內的更多非政府組織參與。

「埃及個人權益倡議組織」（Egyptian Initiative for Personal Rights, EIPR）負責人、埃及知名社運人士巴加（Hossam Bahgat）表示，這雖是正面的作法，但過程未公開宣布，部分團體沒有公平的申請機會。

「因此，獲得資格認可的組織沒有一個是人權團體組織，沒有一個是埃及的獨立人權團體，包括那些致力於人權、環境和氣候正義的團體。」

埃及COP輪值主席發言人在書面回應中表示，遴選過程經過與區域組織和國家協商小組商討，且獲聯合國批准，過程「完全透明」。

發言人表示，埃及的團體係基於環境和氣候變遷的專業獲推薦。

聯合國氣候變遷發言人表示，COP27近2000個獲得認可的觀察員組織共約1萬人登記註冊，和在蘇格蘭格拉斯哥舉行的COP26相差無幾。（譯者：劉淑琴/核稿：戴雅真）1111024