俄續用伊朗無人機攻擊烏克蘭 伊朗否認派員助俄

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（中央社倫敦/德黑蘭24日綜合外電報導）英國國防部今天表示，俄羅斯繼續使用伊朗製造的無人機攻擊烏克蘭境內目標。伊朗則否認美國所稱，伊朗軍事人員在克里米亞實地協助俄軍使用無人機打擊烏克蘭。

路透社報導，英國國防部在推特上稱，俄羅斯可能使用伊朗的「見證者-136」（Shahed-136）無人機滲透烏克蘭防空系統，作為日益短缺的俄製遠程精準武器替代品。

英國國防部表示，烏克蘭遏制無人機的努力已取得成功。

而據法新社報導，伊朗今天否認美國一項指控，即伊朗軍事人員在俄羅斯占領的克里米亞實地協助俄國在烏克蘭進行無人機攻擊。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanani）被問及白宮的說法時告訴記者：「我們強烈駁斥這一消息。」

美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）20日指控伊朗軍方在克里米亞實地協助俄羅斯的行動，並稱這些人是教練和技術支援人員。

卡納尼今天回應稱，華盛頓站在衝突的一方並向烏克蘭出口大量武器和裝備，然後藉此讓輿論偏離他們在烏克蘭戰爭中的破壞性作用。

美國、英國和歐盟指控伊朗提供俄羅斯無人機並用於烏克蘭戰爭，對伊朗實施制裁。

卡納尼說：「伊朗伊斯蘭共和國一再表明它並非烏克蘭戰爭的一方，我們不會向烏克蘭戰爭的任何一方出口武器。」

法新社還報導，烏克蘭頓內茨礦工足球隊（Shakhtar Donetsk）執行長帕爾金（Sergiy Palkin）表示，俄羅斯在烏克蘭戰爭中使用伊朗的無人機，伊朗應該從今年在卡達舉行的世界盃足球賽剔除出去，由烏克蘭取代。

帕爾金在臉書（Facebook）寫道：「伊朗領導層在觀看他們的國家隊參加世界盃時會很開心，但烏克蘭人將被伊朗的無人機和伊朗飛彈殺害。」

帕爾金說：「每一架（無人機）都是由伊朗當局所製造和運交。這些摧毀房屋、博物館、大學、辦公室、運動場和遊樂場，以及最重要的，殺害烏克蘭人的無人機，是在伊朗教官和軍方直接訓練管理下發射的。」

「礦工隊呼籲國際足球總會（FIFA）和全體國際社會立即禁止伊朗國家隊參加世界盃，因為這個國家直接參與對烏克蘭人的恐怖攻擊。」（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1111024