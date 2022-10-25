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美軍事首長與俄參謀總長通話 5月來首次

2022/10/25 13:37
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（中央社華盛頓/莫斯科24日綜合外電報導）美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）今天與俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）通話，為5月以來的首次。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，發言人巴特勒（Dave Butler）說，密利與吉拉西莫夫之間的談話，「談到令人關切的數項安全相關議題，並同意保持溝通管道暢通」。

但發言人說，根據往常慣例，密利與吉拉西莫夫交談的具體細節將保密。

不過法新社引述俄羅斯國防部的聲明說，吉拉西莫夫在電話中提到「烏克蘭持續出現可能使用『髒彈』的情況」。

吉拉西莫夫與密利的通話，是俄國國防官員近期接連與北大西洋公約組織（NATO）國家官員通電的最新一起，莫斯科當局稱基輔打算部署髒彈，但沒有提供證據。

莫斯科當局表示，吉拉西莫夫今天稍早也罕見與英國最高軍官國防參謀長拉達金（Tony Radakin）通話，並也在電話中提到髒彈。倫敦當局表示，這通電話是應俄方要求接通。

英國國防部在聲明中說：「英國國防參謀長駁斥俄羅斯有關烏克蘭打算升高衝突的說法，他重申英國持續支持烏克蘭。」

美國、英國和法國政府昨天已發表聯合聲明駁斥俄國的髒彈指控，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也強烈否認指控。

所謂的髒彈是一種放射性散布裝置（radiological dispersal device, RDD），透過傳統炸藥的巨大爆炸力，將內含的放射性或生化物質，拋射散布到空氣中。

密利今天同時也跟烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）通話，期間談到「俄羅斯目前無端入侵烏克蘭的行動，並交換了兩人觀點與評估」。

根據聲明，密利「重申對烏克蘭主權與領土完整的堅定支持」。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1111025

密利
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吉拉西莫夫
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