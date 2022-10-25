疫情帶動需求 泰國蔬菜王子推廣自宅耕種

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被稱為蔬菜王子的泰國人納空（Nakorn Limpacuptathavon）從2008年開始成為城市自耕農，在曼谷自宅院子裡種蔬菜，並開啟工作坊，讓有興趣的民眾可以學習自耕的知識。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年10月25日

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（中央社記者呂欣憓曼谷25日專電）COVID-19疫情改變不少人的生活型態，自宅耕種成為都市人新興的運動。泰國人納空成為城市自耕農已經超過10年，他持續推廣自耕理念，希望讓更多人用行動保護自己生長的土地。

大太陽下的曼谷午後，納空（Nakorn Limpacuptathavon）在自家院子裡，儘管滿頭大汗，仍然不急不徐在院子裡拔除雜草，並以謙卑的心情，小心地處理著每樣植物，土地對他來說，就是一切生命的來源。

納空的這片小天地就位在曼谷的拉拋區（Lat Phrao），外觀看起來與一般民宅無異，走進去卻是別有洞天。納空自宅旁的一大片空地栽種各式各樣的蔬菜和植物，沒有華麗的溫室，只有簡單架起的棚子，但放眼望去盡是生機蓬勃、綠意盎然。

因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，泰國經歷2年封城又解封、解封又封城的日子，食材取得不易且成本增加，在自宅種菜成了熱門話題，納空就經常接到民眾詢問相關訊息。

不過其實納空早在2008年起就開啟自耕農這條路，在業界被稱為「蔬菜王子」。他的自宅就是「蔬菜王子之家」，不只販售自己種的有機蔬菜，業界同好每週會有一天到蔬菜王子之家販售自己製作的產品，不只蔬菜，還包括有機果醬或牛奶。

蔬菜王子之家不只賣東西，納空也不定期舉辦工作坊，讓有興趣的民眾學習如何在自家耕種的知識，「因為這是最簡單讓民眾認識並保護自己生長土地的方式。」

納空在大學念的就是農業相關專業科系，他相信萬物皆有自己生長的法則，土壤是一切生命的來源。他一邊翻著土壤一邊表示，不需要加入化學肥料，只要讓空氣進入土壤，土壤和細菌就會形成一個有機的生態系統，土壤會長出植物生長所需的養分。

他依照不同的季節種植不同的蔬菜，不用化學肥料而使用有機肥料如廚餘，把對環境的影響降到最低，還要配合土壤的自我修復機制，在適當的時機種下適合的蔬菜，例如土壤剛翻完是最有營養的時候，要種下葉菜類或是番茄，隨著土壤的養分減少，可以栽種番薯、蘿蔔、洋蔥或芋頭等根莖類，最後則是豆類。

人類總是可以在重大危機的時候，找到生命的出路，納空說，蔬菜不只是食材，也可以是藥材，因此COVID-19疫情期間不少泰國人聯繫他，詢問在家耕種的細節，不少人想在自家種植薑，因為可以增強免疫力而且可以減少感染病毒機會。

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上一次危機則是2011年曼谷大淹水，當時大曼谷區泡在水中長達好幾個月，蔬菜取得不易，納空說，當時許多民眾理解到什麼才是生命中最重要的東西，那就是真正能夠維持生命的食物，在當時他也接到不少民眾詢問如何在自宅種菜的訊息。

納空一邊揮汗翻著土壤，一邊展現他對這片土地的熱愛。他說：「讓空氣進入土壤裡，土壤裡就會有腐植質和有機物質，這樣可以幫助減少氣候變遷的效應，食材也可以從好的土壤裡生長，這是自助也是幫助地球最好的方式。」（編輯：陳惠珍）1111025

被稱為蔬菜王子的泰國人納空（Nakorn Limpacuptathavon）從2008年開始成為城市自耕農，多年來推廣自耕理念，他不用化肥，認為翻土讓空氣進入土壤，土壤和細菌就會形成一個有機的生態系統。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年10月25日

多年來在泰國推廣自耕理念的納空（Nakorn Limpacuptathavon）從2008年開始成為城市自耕農，他相信萬物皆有自己生長的法則，土壤是一切生命來源。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年10月25日