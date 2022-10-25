俄再宣稱烏克蘭將引爆髒彈 指西方不應輕忽危險

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（中央社倫敦25日綜合外電報導）俄羅斯當局今天再次宣稱，烏克蘭打算動用具有輻射性的「髒彈」（dirty bomb）；並警告西方，若不理會俄方的說法會有危險。

路透社報導，烏克蘭、美國、英國和法國都駁斥俄方所說，烏克蘭可能準備在境內引爆一枚輻射裝置。俄國一些官員近日提出了這種說法。

美、英、法3國先前發表聯合聲明，駁斥俄羅斯宣稱烏克蘭準備使用髒彈的指控，並警告莫斯科別用任何藉口來擴大衝突。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在視訊簡報中告訴記者，有鑑於情勢的嚴重性，西方的態度愚昧至極。俄方並未就烏克蘭要引爆髒彈的說法提出證據。

培斯科夫在提到美國的駁斥時說：「這種態度完全不認真。」

他並說：「有鑑於我們正在談論的危險程度，這是一種要不得的態度…我們再次強調烏克蘭髒彈計畫一旦執行的高度危險性。」髒彈是摻雜有輻射物質的爆炸裝置。

俄羅斯有意稍後在聯合國安全理事會提出這項議題，並已敦請聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）盡力「防止這個令人髮指的罪行發生」。（譯者：張佑之/核稿：戴雅真）1111025