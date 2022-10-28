美共和黨COVID疫源報告 傾向中國實驗室洩漏論

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國參議院共和黨團隊今天公布一份報告，指中國實驗室存在安全疏失，COVID-19病毒「最有可能」源自「實驗室外洩」，與科學家認為病毒來自武漢市場動物的研究結果相違背。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，共和黨今天發布的「臨時」報告共有35頁，由首席參議員波爾（Richard Burr）和參議院衛生、教育、勞工及退休金委員會等共和黨團隊共同完成，此團隊一直在調查病毒的起源。

儘管這份報告傾向病毒源自「實驗室外洩」，但並未排除市場來源，也沒有對於SARS-CoV-2新型冠狀病毒如何感染人類，提出更具挑釁性的論點。舉例來說，報告中並未聲稱這種病毒被設計成一種生物武器。

此外，報告中也沒有提及美國白宮首席防疫專家佛奇（Anthony S. Fauci）。佛奇是美國國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）院長，由於他的研究單位曾資助武漢病毒研究所，經常成為「實驗室外洩」論點支持者的攻擊對象。

這份報告的結論，與今年夏天發表於國際頂尖期刊「科學」（Science）兩項經過同行審議的研究結果大相徑庭。這兩項研究將武漢華南海鮮市場列為疫情引爆點。

其中一項研究發現，COVID-19早期病例多是以華南海鮮市場為核心進行傳播；另一項研究分析2種早期病毒株，發現華南海鮮市場售出的動物有2次或更多不同的病毒溢出。

不過，支持疫情起源於華南海鮮市場的科學家，並不知道哪些動物被感染或牠們從哪來。華南海鮮市場關閉清消前，也沒有對動物進行檢驗。

這2項研究的合著者、美國亞利桑那州立大學（Arizona State University）教授沃洛比（Michael Worobey）表示，共和黨新發布的報告「對科學的理解完全錯誤…俗話說，當你把科學和政治混在一起，你就會得到政治」。

共和黨團隊採訪的專家之一、史丹佛大學微生物學家瑞爾曼（David Relman）則稱讚這份報告是收集大量資訊的可信成果，報告中也提到中國實驗室的安全問題。

瑞爾曼表示：「我認為這份報告合理、公平地處理構成這2種假設的大量間接證據…但也特別針對病毒自然溢出是必然原因的假設提出質疑。」

民主黨今天發布聲明，重申關於病毒起源的另一項獨立調查仍在進行中。（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1111028