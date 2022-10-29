美媒深掘武漢病毒研究所 描寫政治壓力和安全問題

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（中央社紐約28日綜合外電報導）美國聯邦參議院研究小組發現的文件揭露，常被臆測與COVID-19疫情爆發有關的中國科學院武漢病毒研究所，狀況遠比已知更複雜。美國媒體透過萬字報導更清晰地描寫這座實驗室。

任友飛（Toy Reid）曾是美國智庫「蘭德公司」（RAND Corporation）中國事務專家，後來轉任國務院東亞事務官員。15個月來，他與一支團隊接受聯邦參議員波爾（Richard Burr）的委託，調查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒起源的謎團。

任友飛用虛擬私人網路（VPN）取得武漢病毒研究所網站上的公文，自認從這些資料解開了隱藏的秘密。

2019年11月12日，武漢病毒研究所生物安全第4級（BSL-4）實驗室的中共黨支部成員派發公文，似乎提到一個生物安全漏洞：「這些病毒來無影去無蹤。」

美國參議院衛生、教育、勞工及退休金委員會共和黨團隊昨天公布一份35頁的暫定報告，認為疫情「較有可能是研究相關事故導致的結果」。

參院委員會共和黨團隊並未公開任友飛草擬的236頁詳盡附加報告，而是刪減到35頁。一名發言人告訴非營利調查新聞機構ProPublica與雜誌「浮華世界」（Vanity Fair）：「暫定報告裡的內容是委員會認為目前適合且值得公開的事實。委員會的跨黨派監督調查仍在進行，值得納入的內容都會刊在最終報告內。」

ProPublica和「浮華世界」的報導提供了暫定報告中未提到的重要脈絡，詳細描述疫情爆發之前數月的情況，包括武漢實驗室為了在研究上有所突破而承受龐大壓力的新細節、實驗室如何應對日益浮現的安全問題等。

根據武漢病毒研究所檔案中的報告，這座先進實驗室也免不了會有生物安全方面的問題，2011年和2018年，相關人員曾在實驗室檢查中發現不當儲存病毒樣本和管理不善等缺失。

在中國政府急於改革生物安全規範的同時，武漢病毒研究所的科學人員接獲北京當局的指令，要他們取得科學上的突破，而這給他們帶來了進行尖端實驗以刊登在知名期刊上的壓力。

任友飛說：「這個激進的政權對他們窮追不捨。這些人就像待在政治壓力鍋裡。」

此外，暫定報告提到，2019年9月12日凌晨2時到3時，武漢病毒研究所刪除了野生動物傳播的病毒病原體資料庫，其中包含超過1.5萬個取自蝙蝠的樣本，而這個資料庫曾是全球研究人員可利用的資源。

有一個區域受到密碼保護，只有武漢病毒研究所人員才能瀏覽，內有未公開的蝙蝠Beta冠狀病毒序列，即新型冠狀病毒SARS-CoV-2所屬的冠狀病毒家族。

暫定報告也提到中國某些團隊研發疫苗速度之快的問題，例如解放軍病毒學者周育森（Zhou Yusen）率領的團隊。報告指稱，兩支軍方疫苗研發團隊能比參與美國疫苗計畫「曲速行動」（Operation Warp Speed）的大藥廠更快達到初期里程碑，這「很不尋常」。

ProPublica和「浮華世界」報導，專家認為，周育森研發疫苗的時程，就算並非不可能，至少也是不符現實。3名專家中有2人說，這強烈顯示周育森的團隊最晚必須在2019年11月之前取得病毒基因組序列，而中國官方過了數週才承認病毒在傳播。

中國駐華府大使館發言人劉鵬宇回答提問時，駁斥了實驗室外洩病毒的指控，還說世界衛生組織（WHO）召集的國際團隊已做出結論，即「實驗室外洩的指控可能性極小」。他表示，某些美國政治人物和記者「扭曲事實和真相」，美國應「停止利用疫情作為政治操弄和歸咎他人的遊戲」。

報導提到，缺少中國政府的合作，世人永遠無法得知武漢病毒研究所的情況，也不能確知是哪些特定狀況導致新型冠狀病毒SARS-CoV-2傳播。

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但比對任友飛發現的公文和參議院小組彙整的更多證據後，可以看到一場醞釀中的災難：政治壓力至上、既有資源不足以確保高風險的工作，以及危機發生時企圖規避責任等現象。

任友飛認為，國際社會必須繼續追查答案，如果兩手一攤，說「因為是中國，所以我們永遠不知情」，只是怕失敗就不採取行動，那麼世人就無法做好準備，預防這種事情再度爆發。（譯者：曾依璇/核稿：戴雅真）1111029