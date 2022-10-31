馬斯克回應裴洛西夫婿遇襲 推文引用連結惹議

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（中央社記者周世惠舊金山30日專電）紐時今報導，世界首富馬斯克入主推特3天後，針對美國眾議院議長裴洛西夫婿遭襲擊案，引用素有傳播假新聞惡名的網站連結，發表推文又刪除，引發眾議。

聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）夫婿保羅（Paul）28日在舊金山自宅遇暴力襲擊，被捕嫌犯自稱為極右翼陰謀論者。美國前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）推文說，「共和黨籍其喉舌經常散佈仇恨和瘋狂陰謀論，其結果是令人震驚但不意外的暴力行徑；身為公民，我們必須讓他們為自身的言行負責。」

「富比世」（Forbes）報導指出，世界首富、電動車特斯拉（Tesla）及太空事業SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）今天清晨回應希拉蕊的推文、又因為網友反應激烈而刪除。

美西時間上午5時15分，馬斯克推文寫道，「故事本身可能比表面看到的更多」，他並附上南加州媒體「聖塔蒙尼加觀察家報」（Santa Monica Observer）一則「無根據、反LGBTQ」的文章連結。今天上午10時30分，馬斯克那則推文被轉推逾3萬次、按讚11萬以上，但沒多久旋即被刪除。

「聖塔蒙尼加觀察家報」去年被「洛杉磯時報」指其發布假新聞、惡名昭彰。「聖塔蒙尼加觀察家報」曾聲稱「希拉蕊．柯林頓已逝，派了替身與川普進行辯論」。

「紐約時報」的報導提到，上週五清晨42歲德裴普（David DePape）從裴洛西舊金山住家後門潛入，暴力攻擊她的夫婿保羅，警方到達現場時，保羅與德裴普正 為了他們手上一支鐵鎚的主控權而扭打。德裴普將面臨多項起訴，包括謀殺未遂、以致命武器行兇等；據稱在闖入裴洛西家時，該嫌高喊「南西在哪裡？南西在哪裡？」

舊金山地區檢察官詹金斯（Brooke Jenkins）今天受訪時表示，沒有任何證據支持裴洛西夫婿保羅和那位暴力襲擊者互相認識。

警方認為，該嫌原本要下手的對象是裴洛西，而極右翼團體「匿名者Q」（QAnon）的陰謀論者一直把裴洛西當成目標。

馬斯克27日以440億美元收購推特後，第一天開除包括執行長阿格瓦（Parag Agrawal）等4位高層主管。同日，他推文告訴推特廣告商，「推特顯然不可能變成為所欲為的地獄景觀，說任何話不可能沒有後果」，推特希望成為世上最受尊敬的廣告平台。

裁員風之下，推特員工人數減少可能會削弱內部監管內容的能力，馬斯克28日宣布將成立內容委員會應對。推特過去致力於應對錯誤消息和仇恨言論，馬斯克會如何改革，能否以身作則，後續發展深受矚目。（編輯：韋樞）1111031