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G7外長籲中國勿脅迫 美樂見對中採一致做法

2022/11/5 12:59
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（中央社德國明斯特4日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）今天呼籲中國放棄「威脅、脅迫、恫嚇或動用武力」；美國稱頌各國在應付中國政府方面採取愈來愈一致的做法。

路透社報導，G7成員外長在德國明斯特（Muenster）舉行兩天會議後，發表一份措辭溫和的公報，重申台灣海峽和平穩定的重要性，也表達盡可能與中國合作的目標，以應對全球健康及氣候上的挑戰。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會後告訴記者，面對中國在全球擺出愈來愈獨斷的姿態，G7成員國試圖採取一致因應做法；不過這份公報沒有提到共同目標。

布林肯說：「我們在這裡討論到，面對與日俱增的脅迫，我們清楚必須對中華人民共和國採取一致做法，共同反擊北京扭曲市場的政策和作為，這傷害到我們所有國家的勞工和產業。」

G7外長開會的同時，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）正在北京會晤中國國家主席習近平，西方質疑德國與中國往來時會否繼續將經濟關係置於安全考量之上，並在試圖對中國採取更強硬立場的西方盟國之間引發分歧。

但布林肯說，美方強烈支持蕭茲成行的理由，包括「鼓勵習近平向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）施加壓力，勸阻蒲亭動用任何種類的核武」。

布林肯還說，包括德國在內的G7各國，在中國議題上的共識「日益強烈、日趨明確」。

G7在公報中表示，在中國8月於台灣附近舉行大規模軍事演習後，各成員國仍「非常關切東海和南海內部及周圍情勢」。

公報指出：「我們提醒中國…不採取威脅、脅迫、恫嚇或動用武力的必要性。我們強烈反對任何單方面以武力或脅迫來改變現狀的企圖。」

G7進一步表示，會針對新疆、西藏等地傳出的侵犯人權和虐待情事，以及「香港權利、自由及自治持續遭受侵蝕」一事，持續向中國表達關切。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1111105

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