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首頁 / 國際

中星外長通話 王毅：盼發揮好亞洲作用

2022/11/5 14:32
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（中央社台北5日電）新華社報導，中國國務委員兼外長王毅昨天表示，希望東協國家以近期舉辦系列峰會為契機，讓「亞洲時刻」為世界提供更多確定性和穩定性，為應對世界亂局和變局發揮好「亞洲作用」。

據報導，王毅應約與新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）通話時指出，與時俱進是中新關係最鮮明的特徵，中方願同新方共同努力，使中新關係在中國同各國、特別是周邊國家關係中繼續發揮引領和示範作用。

王毅表示，中方希望東協國家以近期舉辦系列峰會為契機，讓「亞洲時刻」為世界提供更多確定性和穩定性，為應對世界亂局和變局發揮好「亞洲作用」。

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據中方發布，維文表示，新加坡全力支援東協中國關係升級為全面戰略夥伴關係，願進一步提升東協中國互聯互通和產業鏈合作水準。

另據中國外交部官網，發言人趙立堅昨天宣布，國務院總理李克強應柬埔寨首相洪森邀請，將於下週二（8日）至13日出席在柬埔寨首都金邊舉行的第25次中國—東協（10+1）領導人會議、第25次東協與中日韓（10+3）領導人會議和第17屆東亞峰會（EAS）並對柬埔寨進行正式訪問。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1111105

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