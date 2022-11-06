北韓頻射彈 美軍B-1B轟炸機與日本聯合軍演

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日本政府防衛省公布，航空自衛隊已跟兩架美軍B-1B戰略轟炸機等實施日美聯合軍演。圖為B-1B同型機。（圖取自美國空軍網頁www.af.mil）

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本政府防衛省公布，航空自衛隊已跟兩架美軍B-1B戰略轟炸機等實施日美聯合軍演。在北韓接連試射彈道飛彈之際，日美意圖透過聯合軍演展現緊密合作態勢。

日媒ABEMA TIMES報導，日美聯合軍演11月5日在日本九州地方西北方的東海上空舉行，日本航空自衛隊出動5架F-2戰機，美方則投入兩架B-1B轟炸機及兩架F-16戰機，合計日美共出動9機進行各項戰術訓練。防衛省也公布日美編隊飛行的照片。

防衛省談到這次的聯合軍演表示，除了確認日美迅速因應各種事態的能力，及展現出彼此緊密合作態勢外，也有進一步強化聯合作戰能力的考量。

面對北韓不斷試射包括洲際彈道飛彈（ICBM）在內的彈道飛彈，防衛省強調，自衛隊跟美軍將維持萬全態勢來迅速因應所有可能事態。

產經新聞報導，B-1B轟炸機是在結美韓大規模聯合軍演後，再參加日美聯合軍演。

朝日電視台報導，B-1B除了擁有超音速飛行能力，從美屬關島起飛後只需約兩小時就能抵達朝鮮半島，加上優異的匿蹤性能，可進入敵方空域投下大量炸彈，被認為是北韓領導人金正恩「最懼怕的轟炸機」。B-1B這次投入聯合軍演可說是向北韓傳遞強烈警告訊息。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1111106