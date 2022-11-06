北韓頻射彈 美軍B-1B轟炸機與日本聯合軍演
2022/11/6 11:16（11/6 12:19 更新）
日本政府防衛省公布，航空自衛隊已跟兩架美軍B-1B戰略轟炸機等實施日美聯合軍演。圖為B-1B同型機。（圖取自美國空軍網頁www.af.mil）
（中央社東京6日綜合外電報導）日本政府防衛省公布，航空自衛隊已跟兩架美軍B-1B戰略轟炸機等實施日美聯合軍演。在北韓接連試射彈道飛彈之際，日美意圖透過聯合軍演展現緊密合作態勢。
日媒ABEMA TIMES報導，日美聯合軍演11月5日在日本九州地方西北方的東海上空舉行，日本航空自衛隊出動5架F-2戰機，美方則投入兩架B-1B轟炸機及兩架F-16戰機，合計日美共出動9機進行各項戰術訓練。防衛省也公布日美編隊飛行的照片。
防衛省談到這次的聯合軍演表示，除了確認日美迅速因應各種事態的能力，及展現出彼此緊密合作態勢外，也有進一步強化聯合作戰能力的考量。
面對北韓不斷試射包括洲際彈道飛彈（ICBM）在內的彈道飛彈，防衛省強調，自衛隊跟美軍將維持萬全態勢來迅速因應所有可能事態。
產經新聞報導，B-1B轟炸機是在結美韓大規模聯合軍演後，再參加日美聯合軍演。
朝日電視台報導，B-1B除了擁有超音速飛行能力，從美屬關島起飛後只需約兩小時就能抵達朝鮮半島，加上優異的匿蹤性能，可進入敵方空域投下大量炸彈，被認為是北韓領導人金正恩「最懼怕的轟炸機」。B-1B這次投入聯合軍演可說是向北韓傳遞強烈警告訊息。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1111106
延伸閱讀北韓又射彈道飛彈 韓聯社：2022年迄今共射33次北韓180架次軍機升空 南韓出動F-35A等80多架戰機應對北韓頻射彈挑釁 南韓美國同意延長聯合空中軍演韓美延長聯合軍演 北韓軍方一把手：嚴重失誤北韓創紀錄飛彈試射 分析：核試爆前升高施壓之舉
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
北韓又射彈道飛彈 韓聯社：2022年迄今共射33次